Téléfoot : les offres pour regarder la Ligue 1, Ligue 2 et la Ligue des Champions

Le groupe Mediapro a présenté ses différentes offres d’abonnement pour sa nouvelle chaîne Téléfoot, qui diffusera la Ligue 1, la Ligue 2 ainsi que les coupes d’Europe.

Aujourd’hui, Mediapro lance Téléfoot, après s’être associé à TF1 pour récupérer la marque et lancer une chaîne 100 % dédiée au football. Le groupe espagnol dispose des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2020-2024 et s’est associé à SFR pour co-diffuser les championnats européens (Ligue des Champions et la Ligue Europa) pour la saison 2020/2021.

Voici les offres proposées :

Téléfoot est proposé via un abonnement mensuel sans engagement à 29,90 euros par mois ou un second avec engagement d’un an à 25,90 euros (22,50 euros en pré-payant 269,90 euros pour l’année). Une autre offre nommée « Pass mobile only » (« Pass seulement pour mobile », à savoir smartphone et tablette) à 14,90 euros sans engagement est également disponible. Toutefois, celle-ci se concentre uniquement sur l’offre Ligue 1 et Ligue 2 de la chaîne et n’inclut pas la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Mediapro a ajouté une troisième offre avec Netflix moyennant 29,90 euros par mois, avec un engagement d’un an. Celle-ci couplera l’abonnement complet de Téléfoot (uniquement en OTT), à celui de l’offre standard de Netflix (11,99 euros en abonnement seul). Cette offre commerciale est seulement accessible depuis le site de Téléfoot.

Enfin, après SFR, un second accord de distribution a été conclu avec Bouygues Telecom. Si pour les abonnés à SFR, l’offre serait disponible le 20 août, les futurs clients de chez Bouygues Telecom devront attendre le 26 août, soit quelques jours après la première journée de Championnat, pour s’abonner via leur opérateur actuel.

La première émission en plateau et en live sur la chaîne est programmée pour le vendredi 21 août après-midi, aux alentours de 17 heures, avant la diffusion du premier match de Ligue 1 qui aura lieu le même jour à 19 heures et qui opposera Marseille à Saint-Etienne.