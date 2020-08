Instagram stockait des photos et des DM supprimés sur ses serveurs depuis plus d’un an

Sur Instagram, des photos et messages effacés ont été conservés sur les serveurs du réseau social pendant plus d’un an.

Lorsque vous supprimez vos données d’un service, tel qu’un réseau social, cela peut prendre un certain temps avant que tout soit complètement effacé des systèmes. Instagram, par exemple, affirme que le processus prend 90 jours, mais un chercheur a découvert que l’application de partage de photos et de vidéos avait toujours ses données sur leurs serveurs un an après l’avoir supprimée.

Tel que rapporté par TechCrunch, le chercheur indépendant en sécurité Saugat Pokharel a téléchargé ses données d’Instagram à l’aide d’un outil lancé en 2018 pour se conformer au Règlement général sur la protection des données (GDPR) de l’Union européenne.

À sa grande surprise, Pokharel a découvert que les données contenaient des photos et des messages privés qu’il avait supprimés il y a plus d’un an. « Instagram n’a pas supprimé mes données même lorsque je les ai supprimées de ma part », a-t-il déclaré à la publication.

Pokharel a signalé le problème en octobre de l’année dernière via le programme de primes aux bogues d’Instagram. La société affirme que cela était dû à un bug qui a été corrigé le mois dernier, et le chercheur a reçu 6 000 $ pour l’avoir découvert.

«Le chercheur a signalé un problème où les images et les messages Instagram supprimés d’une personne seraient inclus dans une copie de ses informations s’il utilisait notre outil de téléchargement de vos informations sur Instagram», a déclaré un porte-parole d’Instagram. «Nous avons résolu le problème et n’avons vu aucune preuve d’abus. Nous remercions le chercheur de nous avoir signalé ce problème. »

Instagram n’est pas la première entreprise à conserver les données des utilisateurs. En février 2019, il a été découvert que Twitter avait conservé les messages directs pendant des années après leur suppression, même si les comptes avaient été suspendus ou désactivés. Le service a résolu le problème l’année dernière.