Une galaxie qui ressemble à la Voie lactée découverte à 12 milliards d’années-lumière

A l’observatoire Alma de l’ESO, dans le nord du Chili, des astronomes ont découvert une galaxie lointaine qui ressemble beaucoup à notre propre Voie lactée.

Les astronomes ont utilisé l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) dans le nord du Chili pour voir une galaxie lointaine qui ressemble beaucoup à notre propre Voie lactée. Bien que la galaxie ne semble pas avoir de bras spiraux comme la Voie lactée, elle comporte un disque rotatif et un amas d’étoiles regroupées autour de son centre.

Le réseau, l’un des télescopes au sol les plus chers en service, a capté la lumière d’une galaxie appelée SPT0418-47.

Selon les astronomes, la lumière de SPT0418-47 a mis plus de 12 milliards d’années à nous atteindre, ce qui signifie que ce que nous voyons maintenant est un instantané de ce à quoi ressemblaient la galaxie et l’univers alors qu’ils n’avaient que 1,4 milliard d’années.

Même avec les télescopes les plus puissants que nous ayons, il est presque impossible de voir des galaxies aussi éloignées car elles semblent petites et faibles. Pour contourner cela, l’équipe a utilisé une galaxie proche comme une loupe grâce à un effet appelé lentille gravitationnelle. Avec cette technique, «l’attraction gravitationnelle de la galaxie voisine déforme et plie la lumière de la galaxie lointaine, la faisant paraître déformée et agrandie».

La galaxie est également étonnamment stable, ce qui contredit les théories selon lesquelles pratiquement toutes les galaxies étaient instables et turbulentes pendant les premiers jours de l’univers.

Simona Vegetti, co-auteur des recherches de l’Institut Max Planck pour l’Astrophysique, a déclaré que le résultat «est assez inattendu et a des implications importantes sur la façon dont nous pensons que les galaxies évoluent. »