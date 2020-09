Microsoft acquiert ZeniMax, la société mère de Bethesda et ID Software

Xbox, la division jeux vidéo de Microsoft, a annoncé le rachat de l’ensemble des studios détenus par le groupe Zenimax.

Microsoft a accepté d’acquérir ZeniMax Media, la société mère du célèbre studio Bethesda Softworks, derrière les jeux Doom et Fallout, pour 7,5 milliards de dollars en cash. L’acquisition fait suite aux précédents jeux Bethesda à venir sur le Xbox Game Pass sur console et PC, et donne à Microsoft le contrôle des jeux à venir comme l’épopée spatiale Starfield. Microsoft dit que les futurs jeux Bethesda, y compris Starfield, seront lancés sur le Xbox Game Pass le jour de leur arrivée sur Xbox ou PC.

La nouvelle arrive au moment où Microsoft se prépare à lancer deux nouvelles consoles, la Xbox Series X et la Xbox Series S.Les sociétés n’ont pas confirmé comment cela pourrait affecter le lancement de futurs jeux Bethesda spécifiques sur différentes plateformes, notamment Bethesda qui a publié le jeu Arkane Deathloop, qui avait déjà été annoncé comme une exclusivité PlayStation 5 et PC.

Microsoft lancera ses consoles de nouvelle génération le 10 novembre et les précommandes s’ouvriront ce mardi 22 septembre à 9h du matin en ligne en France. Cette acquisition porte également la liste totale des studios internes de la société à 23, suite à l’ajout de sous-studios Bethesda tels que le développeur Dishonored Arkane, le studio Wolfenstein MachineGames, le créateur Doom id Software et le studio Evil Within Tango Gameworks. Cependant, Microsoft affirme que Bethesda conservera son leadership actuel.

« Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux que nous étions hier, créés par les mêmes studios avec lesquels nous travaillons depuis des années, et ces jeux seront publiés par nous », a écrit Pete Hines, responsable marketing de Bethesda dans un communiqué.