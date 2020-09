Apple lancera son Apple Store en Inde le 23 septembre

Apple a annoncé vendredi le lancement de son premier magasin en ligne en Inde le 23 septembre prochain.

Apple va lancer sa boutique en ligne en Inde le 23 septembre, offrant aux clients indiens un moyen d’acheter des produits Apple directement auprès de l’entreprise pour la première fois.

«Nous sommes fiers de nous développer en Inde et voulons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir nos clients et leurs communautés», a déclaré Deirdre O’Brien, la vice-présidente d’Apple chargée des Apple Store, dans un communiqué. «Nous savons que nos utilisateurs comptent sur la technologie pour rester connectés, s’engager dans l’apprentissage et puiser dans leur créativité, et en mettant l’Apple Store en ligne en Inde, nous offrons à nos clients le meilleur d’Apple en ce moment important.»

We know how important it is for our customers to stay in touch with those they love and the world around them. We can’t wait to connect with our customers and expand support in India with the Apple Store online on September 23! 🇮🇳https://t.co/UjR31jzEaY — Tim Cook (@tim_cook) September 18, 2020

Apple a déclaré que la boutique en ligne indienne offrirait «la gamme complète de produits et d’assistance », qui comprendra aussi les nouveaux produits annoncés cette semaine, a déclaré O’Brien dans une interview à The Indian Express. Mardi, Apple a annoncé l’Apple Watch Series 6, un nouvel iPad Air, et plus encore.

L’Inde devient un marché de plus en plus important pour Apple. Ces dernières années, Apple a commencé à fabriquer certains de ses appareils dans le pays – Foxconn a commencé à construire l’iPhone 11 près de Chennai en Inde plus tôt cette année, et la société a fabriqué d’autres modèles d’iPhone en Inde depuis 2017.

Selon des estimations de l’industrie, Apple ne détient aujourd’hui que 2% du marché indien. En 2016, une demande pour ouvrir des Apple Store en Inde avait été rejetée, en raison d’une règle imposant aux magasins étrangers de vente au détail d’avoir 30% de leurs produits fabriqués localement. Le pays a depuis adapté cette règle, donnant aux compagnies jusqu’à huit ans pour s’y conformer, dans le cadre d’un effort pour attirer l’investissement étranger et créer des emplois.