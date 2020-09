WandaVision : première bande-annonce de la nouvelle série Disney+

À l’occasion des Emmy Awards 2020, Disney+ a ainsi dévoilé la toute première bande-annonce de sa nouvelle série WandaVision.

Alors que le calendrier des sorties ciné remet en question la sortie de Black Widow de Marvel, le contenu Disney Plus du studio avance à plein régime. Preuve: le premier trailer de Wandavision, qui a été diffusé lors des Emmys Awards 2020.

WandaVision réunit Wanda Maximoff et Vision, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles. La série, que Marvel a décrit comme une «série événement», se déroule après les événements de Avengers: Endgame, il n’est donc pas clair comment Vision, qui a été tué dans Infinity War, sera présent ici, mais si Tony Stark et ses amis peuvent ramener la moitié de toute l’humanité à la vie, Marvel trouvera sûrement un moyen.

La bande-annonce tease une réponse. S’ouvrant dans un monde tout droit sorti d’une sitcom des années 1950, le couple joue les rôles traditionnels de mari et femme à un degré effrayant. Est-ce que tout est dans la tête de Wanda? Nous avons plus tard des indices sur le fait que l’héroine retravaille le monde qui l’entoure, alors pourquoi ne pas faire revivre son petit ami mort dans une réalité nouvellement conçue basée sur la télévision ? Avant la fin du spot, nous voyons des gens voler à travers des portails et le gouvernement fédéral s’impliquer.

La série est censée mettre en place un ensemble d’événements qui mèneront au prochain Doctor Strange in the Multiverse of Madness (dans lequel Scarlet Witch aura un rôle important). Le casting comprend également les vétérans du MCU Kat Dennings (Thor: The Dark World) et Randall Wallace (Ant-Man 2). Une Monica Rambeau adulte (Teyonah Parris) sera aussi présente d’une manière ou d’une autre.

Quant à la bande-annonce, elle est pleine de mystères. Personne ne sait de quoi il s’agit, mais tous les signes indiquent une adaptation libre de La Maison M, avec des touches du récent succès de Tom King, Vision.

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour WandaVision, mais selon une annonce de Disney ce mois-ci, la série sera diffusée avant la fin de 2020.