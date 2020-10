SpaceX va bientôt lancer une version bêta publique de son réseau internet Starlink

SpaceX prévoit de lancer prochainement une version bêta publique de son réseau internet Starlink, composé de satellites en orbite.

Après avoir passé quelques mois en version bêta fermée, SpaceX prépare maintenant son haut débit satellitaire pour des tests publics. Avec 60 autres satellites récemment ajoutés à la constellation Starlink, le PDG Elon Musk a noté qu’une « version bêta publique assez large » commencerait pour les résidents du nord des États-Unis et du sud du Canada, une fois que les satellites nouvellement lancés atteindraient leur position cible.

L’objectif principal de SpaceX est de fournir une large bande de latence inférieure à 20 ms aux zones rurales du monde entier avec des milliers de satellites diffusant Internet. Bien que cet objectif soit encore dans quelques années, la société a récemment franchi une étape importante avec la dernière série de lancements pour son programme Starlink.

Avec 60 satellites supplémentaires maintenant en orbite, il y en a maintenant plus de 700 dans la constellation de Starlink. Ce chiffre, semble-t-il, est également assez bon pour mener une version bêta publique du programme dans des régions limitées des États-Unis et du Canada.

Once these satellites reach their target position, we will be able to roll out a fairly wide public beta in northern US & hopefully southern Canada. Other countries to follow as soon as we receive regulatory approval.

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020