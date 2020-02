A partir du mois de juillet, les Pays-Bas donneront aux citoyens jusqu’à 4 400 € pour l’achat d’un véhicule électrique.

Les Pays-Bas soutiendront des modes de transport plus écologiques cette année en donnant aux conducteurs de l’argent pour l’achat d’un nouveau véhicule électrique (VE). Cela vaut pour les acheteurs privés de voitures neuves et d’occasion.

Selon un rapport de l’organisation de presse néerlandaise RTL, si vous vivez aux Pays-Bas et achetez une nouvelle voiture électrique après le 1er juillet de cette année, vous pourriez recevoir 4000 € de la part du gouvernement. Si vous achetez un véhicule électrique d’occasion, vous pourriez être éligible à un coup de pouce de 2000 €.

La subvention de 4 000 € n’est valable que pour les voitures jusqu’à 45 000 €. L’offre vise à inciter les conducteurs des petits véhicules à essence et diesel d’adopter des alternatives plus vertes, généralement moins chères.

Pour être éligible à la subvention lancée, la voiture doit répondre aux normes gouvernementales et être achetée auprès d’un revendeur spécialisé. Vous n’obtiendrez pas l’argent si vous achetez la voiture parmi les petites annonces d’un magazine automobile. Selon le rapport, cela vise à empêcher les demandes potentiellement frauduleuses de subvention.

De plus, le gouvernement néerlandais chercherait également à offrir des incitations non financières supplémentaires aux acheteurs de véhicules électriques. Le gouvernement étudie comment il peut donner des garanties sur les mises à jour logicielles et la santé de la batterie EV.

Les détails complets du programme de subventions devraient être annoncés au cours des prochaines semaines.

À mesure que de plus en plus de voitures électriques arriveront sur le marché au cours des cinq prochaines années, la subvention sera progressivement supprimée et sera complètement supprimée d’ici 2025.

Les Pays-Bas ne sont en aucun cas le premier pays à offrir des incitations financières pour sortir les gens des voitures à essence et dans les véhicules électriques.

Le programme du gouvernement britannique distribue un maximum de 3 500 £ aux acheteurs privés pour le coût d’une voiture « rechargeable ».

Donc, si vous êtes néerlandais et que vous cherchez à remplacer votre voiture à essence par un véhicule électrique, en juillet, il semble que ce sera un bon moment pour acheter.