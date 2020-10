Le Hummer EV de GMC sera le premier véhicule à utiliser une interface logicielle basée sur Unreal Engine

Le premier hummer électrique de General Motors, baptisé Hummer EV, sera le premier véhicule à utiliser une interface logicielle basée sur Unreal Engine.

Les systèmes d’infodivertissement pour véhicules ont parcouru un long chemin ces dernières années, mais il n’y a toujours pas vraiment de quoi écrire. Comme pour toute nouvelle interface utilisateur ou tout nouveau facteur de forme, il faut du temps pour déterminer comment l’utiliser au mieux. Les systèmes d’infodivertissement embarqués ne sont pas différents et avec un peu de chance, Epic aidera les constructeurs automobiles à y arriver plus tôt.

Epic Games a annoncé mercredi une nouvelle initiative d’interface homme-machine (IHM) qui verra la société utiliser Unreal Engine comme base pour les systèmes d’infodivertissement embarqués et autres «expériences de cockpit numérique».

Le premier véhicule à utiliser le moteur Unreal d’Epic ne sera nul autre que le Hummer entièrement électrique de GMC.

Dans une courte vidéo accompagnant l’annonce, Epic a illustré ce qui est possible lors de la conception d’un système d’infodivertissement à l’aide d’Unreal Engine. Nous avons également appris qu’Epic s’emploie à intégrer Unreal Engine au système d’exploitation en temps réel (RTOS) QNX Neutrino de BlackBerry.

C’est certainement prometteur et comme le note François Antoine, directeur de l’IHM et des systèmes embarqués chez Epic, pourrait ajouter un tout nouveau niveau d’interactivité, de flexibilité et de fidélité visuelle aux futurs systèmes.

En janvier, GMC a taquiné son tout nouveau Hummer EV, promettant un camion de 1000 chevaux, un couple insensé et un temps de 0 à 100 km/h d’environ trois secondes. Tous les détails étaient attendus en mai, mais le briefing a été reporté en raison de Covid-19. Le «supertruck» du constructeur automobile est désormais prêt à se briser le 20 octobre.