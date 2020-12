Norman Abramson, père des réseaux sans fil, décède à 88 ans

Connu pour avoir développé le système ALOHAnet pour la communication informatique sans fil, Norman Abramson est mort à 88 ans.

Norman Abramson, l’un des pionniers des réseaux informatiques sans fil, est décédé à l’âge de 88 ans. Ancien professeur à l’Université d’Hawaï, les travaux d’Abramson ont posé les bases des technologies de communication sans fil modernes que nous connaissons et utilisons aujourd’hui. Abramson est décédé à son domicile de San Francisco le 1er décembre, en raison d’un cancer de la peau qui s’était métastasé dans ses poumons.

Au début de son mandat de professeur, Abramson a été chargé de trouver un moyen de transférer des données entre les îles hawaïennes et les États-Unis en utilisant la technologie radio. À partir de ce projet initial, il a créé ALOHAnet, un des premiers réseaux sans fil qui a contribué au développement de technologies de communication sans fil modernes, ainsi qu’à la transmission d’informations basée sur Ethernet.

Les premières innovations d’Abramson sont encore utilisées aujourd’hui dans les smartphones, les satellites et les réseaux Wi-Fi domestiques. La technologie serait devenue si répandue parce qu’Abramson et son équipe étaient désireux de la partager et ont accueilli d’autres scientifiques dans leur laboratoire à Hawaï.

David Lassner, président de l’Université d’Hawaï, a déclaré: «Il y a très peu de gens qui ont eu un impact aussi important que Norm sur la façon dont la planète entière communique et partage les informations aujourd’hui. Norm a lié les îles d’Hawaï les unes aux autres et au monde, laissant un héritage à UH et au-delà à travers ses idées et ses étudiants.

Il est difficile d’imaginer un monde sans communication sans fil, et nous devons remercier Norman Abramson pour le rôle qu’il a joué dans la connexion du monde.