Regarder la TV en direct gratuitement sans télécharger sur Internet

Nous vous présentons une série de sites vous permettant de regarder la TV en direct gratuitement sans télécharger via Internet.

Donc, vous avez abandonné le câblodistributeur, mais maintenant vous êtes coincé avec une douzaine de services de streaming et leurs prix en hausse. Heureusement, vous pouvez regarder la télévision en ligne gratuitement. Cela demande juste un peu d’effort et un peu de patience.

Si vous détestez payer pour recevoir la télévision, vous avez probablement calculé le prix annuel de services comme Netflix ou Hulu. En fin de compte, un abonnement à Netflix et Hulu vous coûtera plus de 200 € par an, et des services supplémentaires ne feront qu’augmenter ce nombre.

Si l’on considère le coût actuel des services de streaming, la hausse annuelle des prix de Netflix et d’Amazon Prime et l’ajout de nouveaux services comme Disney +, l’avenir semble sombre, ou du moins cher. Nous avons tendance à considérer ces services comme une évasion du câble, mais ils commencent à ressembler beaucoup à des câblodistributeurs. Y a-t-il une possibilité d’éviter les services de streaming?

Heureusement, vous n’avez pas à payer Netflix ou Hulu pour obtenir votre solution TV en ligne. Il existe de nombreuses façons de regarder la télévision en ligne gratuitement, et certaines d’entre elles vous feront vous demander pourquoi quelqu’un paie 15€ par mois pour un abonnement à un service de streaming.

Comment regarder la TV en direct gratuitement sur Internet ?

TV Direct

Les chaines TV sont classées par pays et par catégories afin de vous permettre de regarder un film en streaming, un match de foot en live, un reportage, les news, la météo en temps réel, etc. Toutes les chaines de télévision présentes dans ce site sont protégées par le copyright respectif. Pouvoir accéder au meilleur de la télévision via Internet dans différentes situations va permettre aux fans de séries ou de documentaires de pouvoir suivre leurs émissions préférées sur plusieurs supports.

Webmaster-gratuit

Webmaster-Gratuit propose 200 chaînes de télévision en accès direct. Classées selon les catégories Information, Film & Art, Musique, Sport, Local et National, elles accompagnées de l’écoute de radios ou le mode Replay.

Regarddirect.fr

RegardDirect permet d’accéder à toutes les chaînes généralistes ainsi que celles de la TNT. Le site propose des chaînes par thématique et permet même de regarder des chaînes étrangères.

Tvweb360

823 chaînes proposées, avec plus de 20 langues différentes. Bien entendu, cela comprend des chaînes françaises. La particularité du site est que les liens renvoient directement vers un live YouTube ou Dailymotion en direct.