Dexter : la série est de retour pour une saison 9 avec dix épisodes

Mercredi, Showtime a annoncé le retour officiel de la série Dexter avec Michael C. Hall pour une saison 9.

Dexter Morgan a apparemment fini d’être un bûcheron et veut revenir au meurtre, car Showtime a fait savoir qu’une reprise de sa série emblématique allait avoir lieu. TV Line rapporte que le retour de Dexter sur le petit écran signifie aussi le retour de Michael C. Hall dans le rôle titre et que cette nouvelle saison se constituée de dix épisodes. La production doit démarrer cet hiver avec un lancement prévu à l’automne 2021.

Le producteur exécutif original Clyde Phillips revient en tant que showrunner de cette nouvelle saison. Dexter a été acclamé par la critique et un énorme succès pour la chaîne américaine Showtime pendant une grande partie de sa présence à l’antenne, bien que l’épisode final de la série a déçu les fans. Pour rappel, dans cet ultime épisode, Dexter a simulé sa mort et a déménagé en Oregon pour devenir bûcheron après que sa sœur Debra (Jennifer Carpenter) ait été abattue.

«Dexter est une série si spéciale, à la fois pour ses millions de fans et pour Showtime, car cette série révolutionnaire a contribué à mettre notre réseau sur la carte il y a de nombreuses années», a déclaré le président de Showtime, Gary Levine dans un communiqué. «Nous ne reviendrions sur ce personnage unique que si nous pouvions trouver une prise créative vraiment digne de la brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous avons hâte de la tourner et de la montrer au monde! »

Showtime cherche à ramener le programme depuis de nombreuses années, David Nevins (alors président de Showtime) disant moins d’un an après l’épisode final de la série que des conversations avaient lieu pour relancer la série, mais que Hall devait être impliqué.