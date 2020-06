Une application qui aide à supprimer les applications chinoises de votre smartphone

Une application appelée Remove China Apps permet de supprimer les applications chinoises de votre smartphone.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays dont les relations avec la Chine sont actuellement tendues. Un différend frontalier dans l’Himalaya a vu la montée des tensions avec l’Inde, conduisant à une application appelée «Remove China Apps» a franchir les cinq millions de téléchargements en un peu plus de deux semaines, la plupart provenant d’Inde.

La startup indienne OneTouch AppLabs est derrière l’application. Elle scanne un appareil et félicitera l’utilisateur de ne pas avoir d’applications de fabrication chinoise ou les énumérera toutes, ce qui inclut la populaire app TikTok. Plutôt que de supprimer automatiquement toutes les applications, les utilisateurs ont la possibilité de désinstaller ces applications.

La description de la boutique Google affirme que l’application est «développée à des fins éducatives uniquement pour identifier le pays d’origine d’une ou de certaines applications, nous ne promouvons ni ne forçons les gens à désinstaller aucune des applications», a estimé le seul pays d’origine identifiée est la Chine.

La description poursuit en disant que les pays d’origine sont détectés sur la base d’études de marché, mais rien ne garantit que les résultats seront exacts. Android Authority écrit que bien qu’il ait détecté TikTok et une autre application de fabrication chinoise dans ses tests, PUBG Mobile, qui a été développé par le chinois Tencent Games, n’a pas été identifié. Il manque également certaines applications chinoises fournies avec les smartphones, selon TechCrunch.

Bien que l’application ne nécessite pas de compte pour être utilisée, elle recueille pas mal d’informations auprès des utilisateurs, notamment le fabricant et le modèle de l’appareil, la langue, les versions des applications sur un téléphone, l’heure, etc.

OneTouch AppLabs affirme avoir «plus de 8 ans d’expérience dans le design, le développement et la gestion d’applications mobiles et Web», mais Remove China Apps est son premier produit, et le site Web simple de la société n’a été mis en ligne que le 8 mai.