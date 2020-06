Uber lance une nouvelle offre de course avec arrêts multiples pour 50 dollars de l’heure

Uber vous permet désormais de réserver une course pour 50 $ par heure, et de faire plusieurs arrêts en cours de route.

Uber cherche des moyens d’augmenter ses revenus après que l’entreprise a été durement touchée par la pandémie de coronavirus. Un tel exemple est une nouvelle option pour utiliser le service sur une base horaire. Une fois demandé, vous serez jumelé avec un conducteur qui possède un véhicule Uber Comfort et vous pourrez configurer plusieurs arrêts en cours de route.

Uber dit que les courses ont chuté pendant la pandémie, et même si les mesures de confinement ont été assouplies, de nombreuses personnes ont changé leur façon d’utiliser le service de VTC. La société encourage toujours la plupart des gens à voyager uniquement lorsque cela est nécessaire, mais a entre-temps mis en place une nouvelle option pour les personnes à réserver un trajet pour les personnes qui doivent faire des déplacmeents dans une séquence et qui souhaitent garder le même chauffeur qui les a pris en charge pour obtenir les amener à leur première destination.

L’idée est que demander un nouveau voyage pour chaque emplacement pourrait s’avérer un inconvénient si tout ce dont vous avez besoin est de faire quelques courses ou de faire quelques arrêts en cours de route pour faire certaines choses.

Si cela vous ressemble, Uber vous permettra de réserver un trajet de 50 $ par heure et de configurer plusieurs arrêts au besoin. Selon la ville, vous devrez peut-être payer un excédent de kilomètre, mais vous obtiendrez une voiture Uber Comfort plus spacieuse pour pouvoir ramasser des amis ou de la famille en cours de route.

La nouvelle fonctionnalité a été disponible en test pilote en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie, et à partir du mois prochain, elle sera également disponible dans certaines villes des États-Unis telles qu’Atlanta, Washington DC, Chicago, Seattle, Dallas, Tacoma , Houston, Phoenix, Miami, Orlando et Tampa Bay.

Uber est dans une situation financière précaire et a déjà licencié des milliers d’employés pour se maintenir à flot, donc l’option de réservation horaire est également un moyen pour l’entreprise d’améliorer les revenus et de donner aux chauffeurs des opportunités supplémentaires de gagner de l’argent.