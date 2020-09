Disney+ : Comment regarder le film Mulan (2020) en streaming

Disney a décidé de zapper une sortie en salles pour le film Mulan de 2020 en raison de la pandémie de covid-19. Voici donc comment voir le film en streaming.

Alors que l’industrie du divertissement continue de naviguer dans la nouvelle économie cinématographique post-pandémique dans laquelle l’avenir des sorties en salles reste en question, Disney a annoncé que son adaptation en live action de Mulan, qui devait initialement sortir sur grand écran au mois de mars dernier, est désormais disponible en streaming payant sur Disney +.

Voici ce que vous devez savoir pour voir le film Mulan en streaming depuis votre salon.

C’est la première étape. Vous devez être activement abonné à Disney +, qui a actuellement un prix mensuel de 6,99 €.

Mais contrairement au reste du contenu de Disney +, comme la version cinématographique de Hamilton, des séries comprenant The Mandalorian et des classiques de l’animation tels que La Belle et la Bête, un supplément de 29,99 € sera facturé pour regarder Mulan.

Cela peut sembler coûteux, mais si l’on considère combien une famille de quatre personnes aurait pu dépenser au cinéma pour voir le film, cela reste tout de même une bonne affaire.

Les 29,99 € ne vous procure pas seulement une location unique. Un porte-parole de Disney a déclaré que « le prix permet un accès continu au film tant qu’ils restent abonnés à Disney + ».

UPDATE: For those wondering if Mulan is a $30 rental, a Disney spokesperson told me that "the fee provides ongoing access to the film as long as they remain Disney+ subscribers." https://t.co/EPXQTkhJnh

— Frank Pallotta (@frankpallotta) August 5, 2020