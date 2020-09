La clé de diffusion en streaming de Google est un excellent compagnon de voyage, mais comment utiliser le Chromecast sans Wi-Fi ?

Lorsque le Google Chromecast a été dévoilé pour la première fois il y a plus de six ans, il offrait un moyen alternatif d’accéder au contenu en ligne sur les téléviseurs.

Il permettait de diffuser une multitude de contenus, y compris des services vidéo sur abonnement, des films, des jeux, des galeries de photos ou des présentations sur votre téléviseur, à une époque où les téléviseurs connectés ne faisaient que démontrer leur puissance. L’idée d’utiliser un petit périphérique USB pour transformer votre téléviseur ordinaire en un appareil aussi intelligent méritait l’attention.

Plus d’une demi-décennie après sa sortie, nous avons maintenant la troisième génération de Chromecast, offrant un streaming plus rapide et de meilleure qualité avec prise en charge des résolutions 4K. L’appareil est désormais capable de diffuser du contenu à partir de presque n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un PC ou d’un Mac, d’Android ou d’iPhone, le tout via la technologie réseau hautement accessible qu’est le Wi-Fi.

Mais que se passe-t-il si votre Wi-Fi est en panne ou si vous ne parvenez tout simplement pas à accéder à un réseau Wi-Fi d’où vous êtes ? Vous souhaitez peut-être partager votre contenu sur un téléviseur dans un lieu public ou dans un endroit qui ne dispose pas d’une connexion Internet publique, comme un hôtel ou dans un endroit éloigné.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que contrairement à l’Amazon Fire Stick, peut-être le principal concurrent du Chromecast sur le marché, l’appareil de Google peut diffuser du contenu sur un téléviseur sans avoir à se connecter à Internet.

Utiliser Chromecast sans Wi-Fi

Avant de commencer à utiliser l’appareil, il est important de vous assurer que votre Chromecast exécute la dernière version de son micrologiciel, car cette astuce ne fonctionnera pas autrement.

Un moyen rapide de vérifier cela est de voir si vous pouvez utiliser une fonction appelée « Mode Invité », qui a été ajoutée beaucoup plus tard dans le cycle de produit de l’appareil. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de Chromecast de lancer leurs appareils à l’accès invité sans qu’il soit nécessaire que cet invité soit connecté à Internet.

Cela fonctionne en utilisant une balise WiFi intégrée au Chromecast. Une fois qu’une application capable de diffuser en continu est ouverte sur l’appareil de l’invité, elle recherche la balise afin de créer un pont. Une fois connectés, ils devraient pouvoir «diffuser sur Chromecast» comme vous le feriez normalement sur un réseau.

Pour que ce couplage fonctionne, l’appareil Chromecast génère un code aléatoire à quatre chiffres qui est ensuite émis sous forme de signal audio vers les appareils à proximité, bien que les oreilles humaines ne puissent pas le capter. Bien que très astucieux, ce type de couplage est notoirement capricieux et ne fonctionnera pas toujours, vous devrez donc peut-être effectuer le couplage en utilisant le code affiché sur le téléviseur ou le moniteur.

Mettre en miroir un appareil Android à l’aide de Chromecast

Vous pouvez également mettre en miroir l’affichage d’un appareil Android sur une clé de diffusion Chromecast sans utiliser le Wi-Fi.

Pour mettre en miroir un appareil Android, ouvrez l’application Chromecast dessus (l’application Chromecast est maintenant connue sous le nom de Google Home), appuyez sur le menu dans le coin supérieur gauche (cela ressemble à trois lignes ensemble), appuyez sur Caster l’ecran / Audio, puis choisissez votre appareil Chromecast.

La mise en miroir de l’écran fonctionne différemment de l’affichage sans fil (qui fait partie d’Android depuis Jelly Bean 4.2, car la sortie résultante est moins lente et saccadée que l’affichage sans fil). La mise en miroir d’écran avec Chromecast nécessite cependant Android KitKat 4.4.2 ou version ultérieure.

Utiliser Chromecast sans Wi-Fi (en utilisant des connexions filaires à la place)

Si votre Chromecast est connecté à un téléviseur qui, pour une raison quelconque, est assis dans un point noir Wi-Fi, vous pouvez (si vous avez un câble Ethernet ou CPL suffisamment long) connecter le Chromecast directement à un port Ethernet de votre routeur via un adaptateur Ethernet pour Chromecast.

Cette connexion filaire créera un lien rapide et fiable pour l’appareil Chromecast. Tout ce que l’utilisateur doit faire est de connecter le câble USB inclus de l’adaptateur Ethernet au Chromecast, puis d’exécuter un câble Ethernet du routeur à l’adaptateur Ethernet. L’adaptateur lui-même devra également être branché sur une prise électrique. Une fois que tout cela est fait, l’appareil Chromecast sera automatiquement configuré pour utiliser une connexion Ethernet au lieu d’un réseau Wi-Fi.