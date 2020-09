Disney+ : Mulan sera proposé gratuitement à partir du 4 décembre 2020

Disney a annoncé que le film Mulan serait disponible gratuitement pour tous les abonnés de Disney+ dès le 4 décembre 2020.

Pour les abonnés Disney Plus qui ne veulent pas payer 30 € de plus pour regarder Mulan lors de sa sortie le 4 septembre, la société a annoncé que le film serait gratuit pour tous les clients dès le 4 décembre.

Avec seulement trois mois entre la sortie initiale du film et le moment où il sera disponible pour l’ensemble des abonnés, Mulan a l’une des fenêtres les plus courtes de l’histoire de Disney. Habituellement, il faut plusieurs mois avant qu’un film passe d’une sortie en salle à Disney Plus, mais comme tout le reste en ce moment, les choses changent à mesure que Disney apprend à s’adapter.

Disney a annoncé que Mulan deviendrait une exclusivité du service de streaming en août lors d’un appel avec ses actionnaires. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré aux analystes que les dirigeants «pensaient qu’il était important de trouver des moyens alternatifs de faire sortir [Mulan] en temps opportun». Les pays où Disney Plus existe obtiendront donc Mulan exclusivement via Disney Plus. D’autres pays, y compris la Chine, où le film était toujours censé donner les meilleurs résultats, verront Mulan projeté dans les salles de cinéma.

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer Mulan à notre base de consommateurs qui l’attend depuis très, très longtemps, car nous avons malheureusement dû déplacer notre rendez-vous cinéma plusieurs fois », a déclaré Chapek lors d’un appel de résultats.

Les débuts de Mulan à Disney Plus sont une expérience pour la maison Mickey. Il est peu probable qu’il génère le même type de revenus qu’un film de son importance avec une sortie en salles complète, mais les revenus ne sont pas le seul objectif. Mulan espère également attirer des abonnés et les garder. Les clients qui achètent Mulan y auront accès pour toujours, tant qu’ils seront abonnés à Disney Plus. En demandant aux gens de dépenser 30 € pour un film, puis en s’assurant qu’ils ne peuvent le conserver que lorsqu’ils sont abonnés à Disney Plus, la société tentera de réduire son taux de désabonnement, c’est-à-dire le nombre de personnes qui annulent leurs abonnements.

Pour Disney, Mulan est un peu un cobaye. Pour les personnes qui souhaitent simplement regarder Mulan, vous avez maintenant deux options: payer 30 euros pour l’accès le 4 septembre ou attendre trois mois jusqu’à ce qu’il soit disponible gratuitement.