Les nouveaux écouteurs QuietComfort de Bose promettent 11 niveaux de réduction de bruit

Bose lance les QuietComfort Earbuds, ses premiers écouteurs « true wireless » qui promettent 11 niveaux de réduction de bruit.

Jusqu’à aujourd’hui, la seule entrée de Bose sur le marché des écouteurs « true wireless » était leurs écouteurs SoundSport Free. Cependant, d’autres sociétés telles qu’Apple, Samsung, Sony, Jabra, Microsoft et Google ont toutes suivi avec leurs propres écouteurs sans fil respectifs. Bose se bat enfin avec deux nouveaux modèles, les écouteurs QuietComfort à 279 euros et les écouteurs sport à 199 euros.

Les écouteurs QuietComfort sont des écouteurs antibruit qui rivalisent directement avec les AirPods Pro d’Apple et le WF-1000XM3 de Sony. Bose est bien connu pour ses prouesses de réduction du bruit avec ses écouteurs plus chers. Les écouteurs QuietComfort promettent jusqu’à 11 niveaux de réduction de bruit avec des embouts auriculaires redessinés pour une isolation sonore encore plus importante. Cela semble donner du crédit à l’affirmation de Bose selon laquelle «les écouteurs à réduction de bruit les plus efficaces au monde».

Les écouteurs QuietComfort sont classés IPX4 pour la résistance aux intempéries et à la poussière, ils devraient donc être idéals lors du jogging sous la pluie. Bose promet jusqu’à six heures d’autonomie, l’étui de chargement inclus ajoutant deux charges complètes supplémentaires. D’ailleurs, 15 minutes de charge donneront aux écouteurs deux heures supplémentaires d’écoute. Le boîtier lui-même peut également être chargé sans fil à l’aide de n’importe quel tapis de chargement compatible Qi.

Quant à la qualité sonore réelle, Bose revendique une « reproduction fidèle » de la musique et que même à des volumes plus faibles, les basses sont toujours fortes. Les écouteurs sont dotés de la technologie «Active EQ» de Bose qui augmente automatiquement les aigus et les graves en fonction du volume.

Les Sport Earbuds sont les successeurs du SoundSport Free et sont destinés à rivaliser avec des options moins chères telles que les Samsung Galaxy Buds et Jabra Elite 75t. Alors que les écouteurs Sport et QuietComfort sont classés IPX4, Bose met l’accent sur l’ajustement supérieur du modèle Sport pendant l’exercice. Les écouteurs Sport sont livrés avec trois tailles d’embouts et comportent une «aile» étendue pour maintenir les écouteurs en place.

Les Sport Earbuds dispose également du système Active EQ de Bose pour augmenter les fréquences à différents niveaux de volume. Les écouteurs n’ont pas de suppression active du bruit, mais disposent toujours d’une annulation passive en raison de l’étanchéité des embouts. La durée de vie de la batterie est légèrement plus courte à cinq heures, tandis que le boîtier ajoute 10 heures de plus (bien qu’il manque de charge sans fil).

Les deux écouteurs sont livrés avec Bluetooth 5.1 et une «nouvelle méthode de transfert de données» qui devrait améliorer les performances sans fil. Les deux versions ont également des commandes tactiles intégrées pour les commandes courantes et se mettent en pause automatiquement lorsque l’un des écouteurs est retiré. Une omission surprenante est le Bluetooth multipoint qui permet à plusieurs appareils d’être connectés en même temps, une fonctionnalité que les nouveaux concurrents commencent à intégrer par défaut.

Les écouteurs Bose QuietComfort et Sport seront disponibles le 29 septembre avec des précommandes à partir d’aujourd’hui.