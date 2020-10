Comment caster Netflix : regarder du contenu via le Chromecast de Google

Voici un tutoriel pour savoir comment caster Netflix sur votre téléviseur depuis votre smartphone ou votre tablette.

Comment caster Netflix sur sa TV : que devez-vous faire pour regarder Netflix via le Google Chromecast ?

Si vous n’avez pas de téléviseur intelligent, le Google Chromecast est un moyen fantastique et économique de regarder le contenu de vos plateformes de streaming préférées sur grand écran, sans les tracas des câbles.

Ce dongle de streaming se branche directement sur le port HDMI à l’arrière de votre téléviseur, tout étant contrôlé via les applications de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

L’une des meilleures applications Chromecast est Netflix, avec son énorme gamme de programmes TV et de films.

Avec le Google Chromecast, vous n’avez pas à vous soucier de connecter votre ordinateur portable à votre téléviseur ou de vous connecter à votre compte Netflix avec un clavier à écran de télévision irritant chaque fois que vous souhaitez rattraper le dernier épisode de votre série favorite.

Nous avons rassemblé ce guide pratique avec tout ce que vous devez savoir pour regarder Netflix avec votre Chromecast, afin que vous puissiez commencer à diffuser en toute simplicité.

Caster Netflix : quels appareils pouvez-vous utiliser?

L’application Netflix est disponible sur les modèles iPhone, iPad et iPod touch exécutant iOS 7.0 ou version ultérieure et peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store. Si vous êtes un utilisateur Android, vous aurez besoin d’un smartphone ou d’une tablette avec Android 4.1 ou version ultérieure, et vous pouvez le télécharger sur le Google Play Store.

Vous pouvez également exécuter Netflix dans le navigateur Web Chrome sur un ordinateur portable Windows, Mac ou Chromebook et le diffuser sur votre téléviseur à l’aide du Chromecast. Vous devrez acheter un abonnement à Netflix si vous n’en avez pas déjà un.

Avant de configurer Netflix sur votre Chromecast, assurez-vous que votre application Netflix est à jour; Les appareils Android doivent avoir la version 2.4 ou supérieure de l’application, tandis que les appareils iOS doivent exécuter la version 4.2 ou supérieure de l’application.

Comment configurer Netflix sur Chromecast

Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre appareil Chromecast est connecté à votre téléviseur et à votre réseau Wi-Fi. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre article sur la façon d’utiliser Chromecast et de le configurer sur vos appareils, qui vous guide tout au long du processus.

Une fois cela fait, ouvrez l’application Netflix sur votre appareil iOS ou Android, ou accédez au site Web Netflix dans le navigateur Google Chrome de votre ordinateur portable.

Vous devriez voir une icône Cast dans le coin supérieur droit ou inférieur droit de votre écran (cela ressemble à un petit écran de télévision avec une barre Wi-Fi dans le coin inférieur gauche) – cliquez dessus, et une liste des appareils disponibles apparaîtra .

Sélectionnez votre Chromecast dans la liste des appareils et l’application Netflix se lancera sur votre téléviseur. Vous devriez maintenant pouvoir lire n’importe quelle émission télévisée ou film dans l’application et il apparaîtra sur votre téléviseur.

Un problème pour caster Netflix via le Chromecast ?

Si vous rencontrez des difficultés pour configurer Netflix avec votre Chromecast, assurez-vous que le nom du Chromecast ne contient aucun caractère spécial (par exemple, des émoticônes ou des apostrophes), car cela empêche l’application Netflix de l’identifier.

Vous pouvez modifier le nom de votre Chromecast en lançant l’application Chromecast sur votre appareil et en sélectionnant le nom.

Si cela ne résout pas le problème, vérifiez que vous exécutez la bonne version de l’application Netflix, ainsi que la version la plus récente du navigateur Chrome ou du système d’exploitation sur votre appareil mobile.

Si vous ne voyez pas l’icône Cast lorsque vous ouvrez l’application Netflix, Netflix a publié un certain nombre de personnes que vous pouvez suivre pour résoudre le problème.