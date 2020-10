Le créateur de l’antivirus McAfee arrêté en Espagne pour évasion fiscale

Le fondateur américain de l’antivirus McAfee arrêté à l’aéroport international de Barcelone pour évasion fiscale.

Le nom de John McAfee peut orner un logiciel très populaire, mais l’homme lui-même est plus célèbre pour sa vie tout droit sortie d’un film hollywoodien … et l’histoire est loin d’être terminée. Le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) a annoncé que le fondateur du premier programme antivirus commercial avait été mis en examen pour fraude fiscale. Il a été arrêté en Espagne et attend maintenant son extradition.

L’acte d’accusation du 15 juin 2020 affirme que McAfee n’a pas déposé de déclaration de revenus de 2014 à 2018 malgré des revenus de « millions de dollars provenant de la promotion des crypto-monnaies, du travail de conseil, des allocutions et de la vente des droits sur l’histoire de sa vie pour un documentaire. »

L’acte d’accusation affirme que McAfee a esquivé les impôts de plusieurs manières, notamment en utilisant les noms d’autres personnes pour diriger les paiements vers leurs comptes bancaires et lors de l’achat de biens immobiliers et d’un yacht.

L’annonce du Département de la Justice des États-Unis est intervenue le même jour où la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi McAfee pour avoir fait la promotion d’offres initiales de pièces (ICO) via son compte Twitter sans révéler qu’il était payé pour le faire.

Chinese satire of my escape from Belize: pic.twitter.com/tiQA7NYpSZ — John McAfee (@officialmcafee) October 2, 2020

La SEC écrit que McAfee a reçu 23 millions de dollars d’actifs numériques pour les promotions et allègue qu’il a nié avoir reçu une compensation à la demande des investisseurs. Il indique également que McAfee a fait d’autres allégations trompeuses, notamment qu’il avait personnellement investi dans certaines des ICO dont il faisait la promotion.

Son garde du corps, Jimmy Watson, Jr., a également été inculpé pour son rôle dans le stratagème présumé. Il a affirmé qu’il avait aidé à transférer et à encaisser la crypto-monnaie que McAfee avait reçue, négocié certains des accords avec les émetteurs d’ICO et avait amené son épouse d’alors à tweeter son intérêt pour l’un des services de promotion de McAfee de l’ICO. Watson aurait reçu 316 000 $ pour sa part.

McAfee a admis en 2018 qu’il avait facturé 105000 dollars pour les tweets promotionnels, mais il faisait la promotion des ICO depuis des années avant de révéler publiquement ses paiements de compensation.

S’il est reconnu coupable de l’accusation du DoJ, McAfee risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour chacun des cinq chefs d’accusation d’évasion fiscale et jusqu’à un an de prison pour chacun des cinq chefs d’accusation de défaut de produire une déclaration de revenus.