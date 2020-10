Apple accuse une société canadienne de recyclage de revendre des appareils

Apple réclame 23 millions de dollars de dommages et intérêts à une société canadienne pour la revente d’appareils destinés au recyclage.

Apple aurait intenté une action en justice contre une entreprise canadienne de recyclage en janvier pour avoir volé et revendu plus de 100 000 appareils obsolètes. Le recycleur était censé détruire les produits et récupérer des ressources comme le cobalt pour les réutiliser, mais les a plutôt cédés à des revendeurs «en aval» pour remise à neuf.

The Logic note que le recycleur ontarien GEEP a été engagé par Apple pour collecter les anciens iPhones, iPads et Apple Watchs et les éliminer en toute sécurité. Les matériaux réutilisables devaient être retournés aux fournisseurs d’Apple. L’entreprise est sous contrat depuis 2014.

Récemment, Apple a eu des soupçons lors d’un audit d’entrepôt lorsqu’il a découvert que GEEP hébergeait certains de ses appareils dans une zone non couverte par des caméras. Cupertino a donc vérifié les numéros de série des produits que GEEP avait reçus entre 2015 et 2017. Il a constaté que 18% des 531 966 iPhones, 25 673 iPads et 19 277 Apple Watches étaient actifs sur les réseaux cellulaires.

« Au moins 5,3 tonnes d’appareils Apple ont quitté les locaux de GEEP sans être détruits, un fait que GEEP lui-même a confirmé », a déclaré le tribunal. « Ces appareils détournés ont ensuite été vendus à un prix nettement plus élevé que les autres matériaux recyclés à des fournisseurs en aval qui ont remis à neuf et revendu les appareils aux consommateurs. »

Au moins 103 845 appareils ont été revendus. Apple dit que les totaux réels sont probablement plus élevés car il ne peut identifier que ceux connectés au réseau d’un opérateur. Ainsi, par exemple, il est impossible de dire combien de montres Apple uniquement GPS le recycleur a volées.

GEEP prétend qu’il n’a rien fait de mal et n’était pas au courant du vol. Cependant, Apple souligne que la société a déposé une poursuite distincte contre trois employés «voyous» pour vol qui étaient tous des cadres dirigeants. Bien que les voleurs aient falsifié des documents pour tenter de dissimuler leurs traces, l’équipe juridique d’Apple n’achète pas l’affirmation selon laquelle l’entreprise n’était pas au courant des actions illégales.

«Le programme était vaste et comprenait des membres de la haute direction du GEEP», indique la plainte. « Les dirigeants et administrateurs du GEEP connaissaient ou auraient dû être au courant du projet. »

Apple affirme que le vol et la revente de ses produits nuisent à son activité en réduisant la demande et en mettant peut-être en danger ses clients avec des produits destinés à être détruits. Il réclame 31 millions CAD (23 millions de dollars) de dommages et intérêts et tout le produit de la vente des appareils détournés.