Bing s’appelle désormais Microsoft Bing alors que le moteur de recherche obtient une nouvelle image de marque et un logo mis à jour.

Lundi, Microsoft a mis à jour son image de marque de recherche Bing et a déployé un nouveau look pour le produit qui «reflète mieux l’intégration continue» des expériences de recherche dans la famille de produits Microsoft.

Jordi Ribas, vice-président d’entreprise chez Microsoft, a noté que, alors que la société de technologie basée à Redmond élargissait les façons dont les gens pouvaient utiliser Bing, ils estimaient qu’une certaine différenciation était de mise. En tant que tel, le produit du moteur de recherche sera désormais officiellement connu sous le nom de Microsoft Bing (plutôt que simplement Bing).

Le nouveau logo de Microsoft pour le moteur de recherche peut être vu sur son compte Twitter officiel, bien que curieusement, il n’ait pas encore été mis à jour sur le site Web de Microsoft Bing à ce jour.

À juste titre, MicrosoftBing.com redirige vers Bing.com.

Le logo mis à jour remplace la conception en blocs du logo précédent par un «ruban» plus lisse en forme de lettre «b».

Selon les dernières mesures de Statista, Microsoft Bing détenait environ 6,43% du marché mondial des moteurs de recherche pour ordinateurs de bureau en juillet 2020. Google, quant à lui, était responsable de la part du lion du gâteau avec 86,86%.

Ribas a également déclaré que Microsoft étendait son programme de récompenses Give with Bing. Il s’agit d’une extension du programme Microsoft Rewards, qui permet aux utilisateurs de gagner des points lorsqu’ils utilisent certains produits Microsoft et de les échanger contre des éléments tels que des cartes-cadeaux ou des concours. Les utilisateurs peuvent également faire don de leurs points à des organisations à but non lucratif qui leur tiennent à cœur.