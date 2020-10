James Bond : la sortie de « Mourir peut attendre » est reportée à 2021

Avec la crise de la Covid-19, la sortie du prochain volet de la saga James Bond, « Mourir peut attendre », a été reportée à l’année prochaine.

Mourir peut attendre, le 25e film de la saga James Bond, a été repoussé d’une année entière. Il arrivera désormais le le 31 mars 2021, ont confirmé aujourd’hui les producteurs du film.

À l’origine, le film devait arriver en mars 2020, avant d’être retardé en novembre en raison de la pandémie Covid-19. Le nouveau retard donne au monde cinq mois de plus pour potentiellement récupérer et pour que les gens décident quand ils seront prêts à se rendre dans les salles obscures.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3

