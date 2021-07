Android 12 vous permettra de jouer à des jeux pendant que vous les téléchargez

Android 12 vous permettra de jouer à des jeux avant la fin du téléchargement de ces derniers.

Google a anoncé une nouvelle fonctionnalité importante pour sa prochaine mise à jour Android 12 : vous pourrez jouer à des jeux pendant que vous les téléchargez. Pour les jeux particulièrement volumineux, cela pourrait être très utile, car cela signifie que vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour vous lancer dans un jeu et commencer à jouer.

Vous pouvez avoir une idée de combien plus vous pourriez être en mesure de sauter dans un jeu dans le GIF ci-dessous partagé par Google. La différence, du moins dans ce cas, est assez notable, et Google dit qu’il « voit déjà des jeux prêts à s’ouvrir au moins 2 fois plus rapidement ».

La fonctionnalité fonctionne avec les jeux qui utilisent le système Play Asset Delivery. S’ils le font, les développeurs n’auront rien à faire pour activer la fonctionnalité, selon Google.

La nouvelle fait partie du Google for Games Developer Summit 2021, qui se déroule du 12 au 13 juillet. Lors de l’événement, Google a également annoncé un nouveau tableau de bord de jeu pour Android 12 qui vous permet d’accéder facilement à des utilitaires tels que la capture d’écran et l’enregistrement. Le tableau de bord sera disponible sur « certains appareils » plus tard cette année, selon Google.

Android 12 devrait également apporter de nombreux autres changements importants à Android, notamment un nouveau design majeur.