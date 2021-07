Virgin Galactic offre deux billets pour aller à la frontière de l’espace

Virgin Galactic va permettre à deux personnes de participer à un vol spatial dont le lancement est prévu début 2022.

Aimeriez-vous regarder vers le bas, mais ne pouvez pas vous permettre les centaines de milliers de dollars que les entreprises de tourisme spatial facturent ? Virgin Galactic a une solution. La société de Richard Branson offre deux sièges sur l’un de ses premiers vols spatiaux commerciaux aux heureux gagnants d’un tirage au sort.

Le milliardaire fondateur de Virgin Branson a récemment battu Jeff Bezos dans la course pour quitter la Terre en participant à la mission Unity 22 qui a évalué l’expérience de l’astronaute Virgin Galactic, bien que Blue Origin affirme que son rival n’atteint pas réellement l’espace.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021