Le code source de Windows XP a fuité sur Internet

Le code source de Windows XP aurait fuité sur Internet, ce qui plutôt inquiétant pour les nombreux utilisateurs de l’OS de Microsoft.

Le vénérable Windows XP est l’un des systèmes d’exploitation les plus appréciés et les plus durables de Microsoft, et il y a encore de nombreux utilisateurs qui refusent de l’abandonner à ce jour. Si l’on en croit une fuite récente, le code source du système d’exploitation vénéré a fuité. On ne sait actuellement pas à quel point cela représente une menace pour les utilisateurs de Windows 10, car les versions de Windows partagent probablement toutes une certaine partie de la base de code. Pourtant, ce serait un véritable trésor pour les pirates et les chercheurs en sécurité.

Au milieu des rapports suggérant que le code source de Windows XP a fui, Microsoft n’a pas encore confirmé ou nié la fuite. Cependant, les chercheurs en sécurité semblent déjà convaincus que c’est légitime.

Il semble que le code source présumé ait été initialement divulgué à 4chan, mais s’est depuis propagé à un torrent et à un téléchargement Mega. Pour les non-initiés, Mega est un service d’hébergement de fichiers et de stockage en cloud.

The Windows XP SP1 source code leak looks pretty legit Thanks to @RoninDey for confirming https://t.co/A2Ap1fKX5x — Greg Linares (@Laughing_Mantis) September 24, 2020

Bien que ce type de fuite semble à faible risque en surface, il existe quelques scénarios intéressants en jeu. En supposant la véracité de la fuite, les utilisateurs commenceront presque certainement à effectuer une ingénierie inverse du code source pour voir comment il fonctionne. Cela pourrait conduire à des expériences intéressantes de l’ancien système d’exploitation prenant en charge le hardware moderne, ou il pourrait être utilisé pour de meilleures couches de compatibilité et une émulation avec Linux ou macOS.

Ou cela pourrait amener les hackers à apprendre de nouvelles astuces dans les exploits Windows.

Bien que les statistiques montrent qu’il existe encore une base d’utilisateurs pour Windows XP, ce ne serait pas une surface d’attaque rentable. Cependant, il y a presque certainement du code source Windows XP qui a survécu sous le capot dans les versions plus modernes de Windows, comme Windows 7 et Windows 10. Même si Windows 7 est arrivé en fin de vie, il y a encore beaucoup d’utilisateurs sur le système d’exploitation.

À ce stade, nous attendons une réponse officielle de Microsoft, car ils chercheront presque certainement à étouffer cela.