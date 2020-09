Des chercheurs découvrent une faille RCE pour détourner l’application mobile Instagram

Les experts du cabinet Check Point Security ont découvert une faille RCE pour détourner l’application mobile Instagram.

Des chercheurs de la société de cybersécurité Check Point ont découvert une vulnérabilité dans l’application mobile d’Instagram qui permet à un attaquant de détourner le téléphone d’une cible à distance. La position GPS de l’utilisateur, les contacts du téléphone et même l’appareil photo sont accessibles avec cette méthode. Tout commence par une photo malveillante.

La façon dont cela fonctionne est que l’attaquant envoie une photo à la cible. L’image peut venir par e-mail, WhatsApp ou «toute autre plateforme d’échange multimédia». La victime doit enregistrer l’image sur le téléphone. L’enregistrement peut se faire manuellement, mais selon le type de téléphone, la façon dont il est configuré et la plate-forme utilisée pour transférer l’image, le téléphone peut l’enregistrer automatiquement. Par exemple, WhatsApp enregistre automatiquement les images par défaut.

Une fois stocké sur l’appareil, le code RCE (Remote Code Execution) intégré dans l’image est déclenché lorsque l’utilisateur ouvre l’application Instagram. Plus techniquement, le malware crée un «débordement d’entier menant au débordement de la mémoire tampon». Une fois exploité, l’attaquant obtient un accès complet à l’application Instagram. Le pirate informatique peut ensuite lire des messages directs sur le compte Instagram de la victime, supprimer ou publier des photos, modifier le profil du compte ou à peu près tout ce qui est autorisé par l’application. La vulnérabilité existe à la fois sur les versions iOS et Android.

A malicious picture can trigger an Instagram vulnerability potentially resulting in RCE on mobile devices.

Read our full technical paper here:https://t.co/lkvDSPkCUj

— Check Point Research (@_CPResearch_) September 24, 2020