Always Home Cam : un drone volant autonome pour votre maison signé Ring

Ring a dévoilé sa nouvelle caméra de sécurité, l’Always Home Cam. Elle se transforme en drone d’intérieur en cas d’alerte.

Ring, propriété d’Amazon, a annoncé hier un certain nombre de nouvelles solutions de sécurité, notamment la Ring Always Home Cam, un drone volant autonome pour l’intérieur de votre maison. Ring propose le drone d’intérieur comme une solution pour offrir une plus grande visibilité lorsque personne n’est à la maison.

Vous craignez d’avoir laissé le four allumé ou oublié de verrouiller la porte ? Faites simplement voler le drone et obtenez une confirmation visuelle.

Le drone peut également être utilisé comme une caméra de sécurité conventionnelle, offrant une variété de points de vue sans avoir à acheter plusieurs caméras. Les propriétaires peuvent définir des chemins prédéterminés pour que le drone patrouille et même le faire voler pour vérifier les perturbations potentielles lorsqu’un capteur d’alarme est déclenché.

“La Ring Always Home Cam a été conçue dans un souci de confidentialité et n’enregistre les vidéos qu’en vol. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il reste dans la station d’accueil où la caméra est physiquement bloquée” précise Amazon dans un communiqué.

Ring souligne aussi que la caméra n’enregistre que lorsque le drone est en vol. Lorsqu’elle est sur sa station d’accueil, la caméra est physiquement bloquée, éliminant le potentiel d’invasions visuelles de la vie privée. rassurer les utilisateurs sur les questions de vie privée.

Si la société met en avant la sécurité, c’est que par le passé, Amazon Ring n’est en effet pas parvenu à protéger la vie privée de ses utilisateurs. L’année dernière, un hacker a piraté une caméra Ring avant de terroriser une fillette. Quelques mois plus tard, Amazon congédiait plusieurs employés ayant accédé aux vidéos des caméras de surveillance de certains clients.

La Ring Always Home Cam sera lancée en 2021 au prix de 249,99 $.