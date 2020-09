Adidas va créer des baskets Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 débarque dans un peu moins de deux mois et pour l’occasion, Adidas va créer des baskets aux couleurs du jeu vidéo.

Cyberpunk 2077 est non seulement l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, mais nous pouvons également nous attendre à ce qu’il dispose d’un énorme budget publicitaire après sa sortie. Le nom Cyberpunk apparaîtra sur tout, des panneaux publicitaires au côté des arrêts de bus et sur des vêtements, en passant par les baskets Adidas.

La marque Cyberpunk 2077 est déjà apparue sur une multitude d’articles, notamment un Xbox Game Drive de Seagate, des casques de jeu SteelSeries, un ensemble Xbox One X et un RTX 2080 Ti. Maintenant que la date de lancement du jeu approche, des photos de chaussures Adidas portant le nom ont été révélées.

Adidas n’a pas encore officiellement dévoilé ces baskets, qui sont des Adidas x9000l4 Boost aux couleurs de Cyberpunk 2077. Les images ont été publiées par le collectionneur solebyjc, qui reçoit des échantillons de paires de chaussures avant leur date de sortie.

La version standard des Adidas x9000l4 présente un design assez extravagant, et vous êtes encore plus susceptible de vous démarquer en les portant. Le nom Cyberpunk est visible sur les semelles des deux côtés, une image « Neural Connection Status: Active » sur le talon et ce qui semble être un holographe du logo du jeu sur la languette. Les baskets sont également disponibles en noir, violet fluo et or.

Cyberpunk 2077 est disponible en pré-commande sur GOG, Steam et The Epic Games Store. Il sera lancé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 19 novembre.