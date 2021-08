Le vice-président de Samsung sort de prison et retourne à son bureau

Le vice-président de Samsung, Jay Y. Lee, est sorti de prison la semaine dernière et est retourné à son bureau.

Vendredi, le vice-président de Samsung, Jay Y. Lee, a été libéré sur parole et après avoir fait une déclaration aux journalistes, il s’est rendu au siège de Samsung. Le bureau du président sud-coréen Moon Jae-in a affirmé que sa libération conditionnelle anticipée était dans l’intérêt national.



« Nous sommes bien conscients qu’il existe des points de vue favorables et opposés sur la libération conditionnelle du vice-président Jay Y. Lee », a déclaré le bureau de Moon dans un communiqué. « Les points de vue des personnes qui s’y opposent sont également justes. »

« D’un autre côté, de nombreuses personnes ont demandé sa libération conditionnelle dans cette grave crise, espérant qu’il aidera le pays en ce qui concerne les semi-conducteurs et les vaccins. »

Le grand-père de Lee a fondé Samsung en 1938. Il dirige le groupe Samsung depuis 2014. Bien que son absence n’ait pas affecté les opérations régulières de Samsung, Lee est responsable de la prise de décision stratégique à long terme, et son absence prolongée a retardé les plans d’investissement de Samsung.

En 2017, Lee a été accusé de « corruption, détournement de fonds et parjure » et condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable d’une partie des accusations. Après un an d’incarcération, la cour d’appel a suspendu sa peine et l’a libéré provisoirement.

En janvier, Lee a été condamné à 30 mois d’emprisonnement par un tribunal de grande instance, le temps qu’il avait déjà purgé compte pour la nouvelle peine. Il devait rester en prison jusqu’à l’année prochaine, mais le mois dernier, le ministère de la Justice a assoupli ses directives pour permettre des libérations conditionnelles plus tôt, permettant à Lee de se libérer après avoir purgé seulement 18 mois.

Lee a aussi été reconnu coupable d’avoir soudoyé Choi Soon-Sil, une amie proche de l’ancienne présidente Park Geun-hye. Choi et Park sont désormais emprisonnées pour de graves cas d’inconduite politique, principalement liés à des liens inappropriés entre le gouvernement et les grands conglomérats sud-coréens.

En libérant Lee plus tôt, Moon renie sa promesse de campagne de rompre ces liens en faveur de la croissance économique que le leadership de Lee pourrait induire. Chaque année, le groupe Samsung est responsable de 10 à 20 % du PIB de la Corée du Sud.

L’une des prochaines décisions de Lee concernera l’emplacement d’une usine de fabrication de puces de 17 milliards de dollars aux États-Unis. En raison de la pénurie de puces, les lobbyistes américains et les investisseurs de Samsung ont fait pression sur les dirigeants de Samsung pour qu’ils finalisent les plans de construction de la fab.

En sortant du centre de détention de Séoul, Lee a juré d’être meilleur qu’avant. « J’ai causé beaucoup d’inquiétude pour les gens », a-t-il déclaré. « Je m’excuse profondément. J’écoute les inquiétudes, les critiques, les inquiétudes et les attentes élevées à mon égard. Je vais travailler dur. »

Malgré son attitude tournée vers l’avenir, l’avenir de Lee est incertain. Il fait face à des accusations complexes de fraude comptable et de manipulation du cours des actions dans le cadre d’une fusion de 2015 impliquant la coopération de Park. Il est séparément accusé d’usage illégal d’un sédatif médicinal.

Lee a nié les deux accusations et sera jugé pour celles-ci plus tard cette année.