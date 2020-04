Skype présente les appels vidéo «Meet Now» pour concurrencer Zoom

Skype s’attaque à son rival Zoom en présentant les appels vidéo «Meet Now», qui ne nécessitent aucun compte ou logiciel sur son ordinateur.

Bien que Skype reste une ombre de lui-même en raison de la mauvaise gestion par Microsoft de la plateforme après l’acquisition, la nouvelle fonctionnalité » Meet Now » de l’application arrive au bon moment pour de nombreuses personnes qui souhaitent organiser et assister à des réunions à distance, car Zoom arrête le développement des fonctionnalités et règle les problèmes de sécurité.

Le processus de Skype est assez rapide et simple et permet d’héberger une vidéoconférence en quelques secondes. Chaque réunion reçoit un lien unique que l’hôte peut partager avec les participants, qui ne sont pas tous deux tenus de s’inscrire sur Skype. Microsoft note également que ces liens de réunion n’expirent pas et peuvent être utilisés à tout moment.

Les utilisateurs sur PC peuvent rejoindre des appels via l’application Skype ou son client Web, tant qu’ils utilisent Microsoft Edge ou Google Chrome. Les utilisateurs mobiles peuvent également se joindre en tant qu’invités; cependant, ils doivent avoir Skype sur leurs téléphones, car coller le lien de la réunion dans un navigateur mobile les invitera à installer l’application.

D’autres fonctionnalités Skype telles que le partage d’écran et le flou d’arrière-plan sont également disponibles sur les appels vidéo Meet Now, ainsi que la possibilité d’enregistrer des conversations pour un usage ultérieur, que Skype conservera pendant 30 jours.

À première vue, la fonctionnalité Meet Now basée sur des liens de Skype semble quelque peu similaire à la fonctionnalité Meeting ID de Zoom, dans la mesure où elle permet facilement à quiconque de participer à la conversation avec simplement quelques informations. Bien que ses mesures de sécurité soient probablement plus robustes que celles de Zoom, les appels Skype Meet Now pourraient toujours être sensibles au phénomène du « Zoom bombing », soit le fait de faire irruption dans des conversations.

Il reste donc à voir si cette fonctionnalité deviendra suffisamment populaire pour remettre Skype sur le devant de la scène.