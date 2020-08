Oracle serait intéressé par le rachat de TikTok

APrès Microsoft, Oracle fait à son tour son entrée dans la course pour le rachat des activités américaines de l’app TikTok.

Séparer TikTok de ByteDance pourrait être délicat, surtout si son nouveau propriétaire n’achète des opérations que dans certaines régions. Cela conduirait-il à plusieurs versions de TikTok, à un changement de nom ou plus? Le temps nous le dira.

Microsoft n’est pas le seul géant de la technologie basé aux États-Unis intéressé par l’acquisition de TikTok. Oracle, le spécialiste du cloud et des bases de données basé à Redwood City, aurait exprimé son intérêt pour la populaire application vidéo appartenant à une entreprise chinoise.

Le Financial Times affirme que le cofondateur et président exécutif d’Oracle, Larry Ellison, a rencontré le propriétaire de TikTok, ByteDance, au sujet d’une acquisition des activités de l’application aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des sources indiquent à la publication qu’Oracle travaillait avec un groupe d’investisseurs comprenant Sequoia Capital et General Atlantic, qui détiennent déjà une participation dans ByteDance.

Microsoft est également un prétendant sérieux dans la discussion, confirmant cela sur son blog officiel au début du mois. Des sources indiquent à FT que Microsoft est particulièrement intéressé par l’achat de TikTok dans les régions où l’application a été interdite, comme l’Inde. Selon une personne proche de ByteDance, la société s’oppose à la vente d’actifs au-delà de ceux des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Avec Oracle maintenant intéressé par TikTok, il faut penser que cela donne à ByteDance une marge de négociation pour contrer une offre potentielle de Microsoft.

Indépendamment de qui se retrouve avec TikTok, le consensus général est que l’actif s’échangera bientôt entre les mains. Le président Donald Trump a donné la semaine dernière à ByteDance 90 jours pour céder les opérations de TikTok aux États-Unis en raison de préoccupations concernant l’application en tant que menace pour la sécurité nationale.