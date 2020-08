Les casques Oculus VR nécessiteront bientôt un compte Facebook

Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra bientôt avoir un compte Facebook.

Facebook a essayé d’intégrer toutes ses propriétés sous un même parapluie. Oculus n’est pas différent car la société exigera bientôt que tous les nouveaux propriétaires d’Oculus se connectent avec leur compte Facebook. Facebook affirme que cela permet de rationaliser les capacités de réalité virtuelle sociale tout en gardant tout sous une seule politique de sécurité et de confidentialité.

À partir d’octobre, les nouveaux propriétaires de casques Oculus auront besoin d’un compte Facebook pour utiliser leurs nouveaux appareils. Facebook a annoncé les changements dans un article de blog ainsi que la marche à suivre si vous avez déjà un compte Oculus.

Ceux qui ont des comptes Oculus existants peuvent soit fusionner définitivement leur compte avec Facebook, soit continuer à utiliser leur compte Oculus pendant deux ans. Après le 1er janvier 2023, Facebook abandonnera la prise en charge des comptes Oculus. Cela entraînera également la perte de toutes les fonctionnalités de leur appareil pour ceux qui n’ont pas migré vers un compte Facebook. Les propriétaires d’Oculus pourront toujours utiliser leurs casques, mais certains jeux et applications peuvent ne pas fonctionner, surtout s’ils nécessitent une connexion Facebook.

Bien que cela soit sans aucun doute une déception pour certaines personnes, Facebook pense que c’est le meilleur moyen de permettre une expérience sociale tout en maintenant la sécurité et l’intégrité. Facebook pourra mettre les comptes Oculus sous les normes de la communauté Facebook pour fournir un «moyen plus cohérent de signaler les mauvais comportements» et de «responsabiliser les gens».

Avoir un compte Facebook obligatoire ne signifie pas nécessairement que toutes vos informations seront disponibles pour vos amis Facebook existants. Les utilisateurs conservent un «profil VR» distinct qu’ils peuvent personnaliser à leur guise. Vous pouvez choisir quelles informations sur votre activité VR sont publiées sur Facebook. Vous pouvez même empêcher vos amis Oculus de vous trouver par votre nom Facebook. Facebook permettra également à plusieurs utilisateurs de se connecter à un seul appareil Oculus en utilisant leurs comptes Facebook individuels.

Facebook a initialement acheté Oculus VR pour 2 milliards de dollars en 2014. Depuis lors, la société a cherché à intégrer Oculus à Facebook pour utiliser davantage les aspects sociaux. Par exemple, l’entreprise s’est efforcée de créer des espaces virtuels pour rencontrer des amis. Le bien nommé « Spaces » était la première escapade dans des expériences sociales virtuelles avant sa fermeture l’année dernière. La société a suivi avec Horizon, qui est actuellement en version bêta.