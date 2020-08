Amazon : l’Allemagne et le Canada lancent leurs propres enquêtes antitrust

Les autorités de régulation du Canada et de l’Allemagne sont les dernières entités à se concentrer sur les pratiques commerciales d’Amazon.

Selon un article de Reuters, l’Allemagne examine également les accusations selon lesquelles le géant de la vente en ligne a utilisé des prix de vente très bas pour accaparer la concurrence sur des marchés rentables, d’autant plus que le pays est le deuxième marché d’Amazon après les États-Unis.

Le Bureau de la concurrence du Canada s’intéresse de la même manière à la façon dont les vendeurs indépendants sont traités sur le marketplace d’Amazon et prend actuellement les commentaires des parties concernées. Les autorités canadiennes examinent également les politiques du géant de la vente au détail pour déterminer si les accusations selon lesquelles les vendeurs sont contraints d’utiliser le programme Fulfillment By Amazon sont vraies ou non.

Le Bureau de la concurrence a infligé une amende de 756 000 dollars à Amazon en 2017 pour avoir trompé ses clients avec des économies supposées sur plusieurs produits.

Plus récemment, certaines entreprises comme Sonos ont accusé Amazon de vendre ses haut-parleurs Echo à un prix inférieur, tandis que des militants ont souligné que l’augmentation progressive des frais de vente pourrait être la raison pour laquelle son pouvoir sur ses concurrents ne peut être sous-estimé.

D’autre part, Amazon a intensifié ses efforts contre les vendeurs tiers sur sa plate-forme qui tentent d’augmenter les prix des fournitures médicales essentielles et d’autres produits qui sont populaires depuis le début de la pandémie. La société nie également s’être engagée dans des systèmes de fixation des prix et a expliqué que ses politiques sont « conçues pour s’assurer que nos partenaires fixent des prix compétitifs ».

Ces enquêtes reposent beaucoup sur une action similaire des États-Unis et de l’UE, cette dernière pouvant infliger une amende à Amazon de 28 milliards de dollars en fonction du résultat de son enquête.