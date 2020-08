La PlayStation 5 prend en charge les contrôleurs PS4, mais uniquement pour jouer à des jeux PS4

Sony a confirmé que la PlayStation 5 prendra en charge les contrôleurs PS4, mais uniquement pour jouer à des jeux PS4.

Sony confirme aujourd’hui que son contrôleur PS4 existant ne fonctionnera pas avec les jeux PS5. «Nous pensons que les jeux PS5 devraient tirer parti des nouvelles capacités et fonctionnalités que nous apportons à la plateforme, y compris les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense», déclare Sony dans un communiqué confirmant les projets de la société.

Sony affirme que les contrôleurs DualShock 4 existants et les contrôleurs PS4 tiers sous licence officielle «fonctionneront avec les jeux PS4 compatibles». Sony ne répertorie pas ses jeux pris en charge, mais la société confirme que les volants et autres contrôleurs arcade sous licence officielle fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 compatibles. Les contrôleurs de mouvement PS Move existants de Sony et le contrôleur de visée PlayStation VR fonctionneront également avec les jeux PS VR pris en charge sur la PS5.

Cette décision signifie que les propriétaires de PS5 devront acheter des contrôleurs supplémentaires pour jouer aux jeux PS5, tout comme les contrôleurs PS3 ne fonctionnaient pas sur la PS4. Bien que les manettes Xbox 360 de Microsoft ne fonctionnent pas sur la Xbox One, la société s’est engagée à prendre en charge les contrôleurs Xbox One sur la prochaine console Xbox Series X.

Microsoft n’a apporté que des modifications mineures à son contrôleur Xbox Series X, ce qui permet à l’entreprise plus de liberté pour que le matériel existant fonctionne avec les futurs jeux. Sony, d’autre part, a conçu son contrôleur PS5 DualSense autour de déclencheurs adaptatifs, d’un microphone intégré et d’une nouvelle technologie de retour haptique. Même le jeu PS5 fourni avec la console, Astro’s Playroom, ressemble à une vitrine des nouvelles fonctionnalités de DualSense.