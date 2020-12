Donald Trump pourrait gracier le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht

Ross Ulbricht, purgeant une peine à perpétuité pour son rôle dans le marché de la drogue du dark web Silk Road, pourrait être gracié par Donald Trump.

Ross Ulbricht, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour son rôle dans le marché de la drogue du dark web Silk Road, pourrait se voir accorder la clémence de Donald Trump. Un nouvel article affirme que le bureau du conseil de la Maison Blanche a examiné des documents liés au cas d’Ulbricht et que le président considère son nom parmi ceux qui sont considérés pour des commutations et des pardons avant de quitter ses fonctions.

Selon le Daily Beast, qui cite trois personnes familières avec le sujet, Trump a exprimé sa sympathie pour la situation d’Ulbricht.

Lancé en février 2011, Silk Road, qui utilisait le réseau Tor, est devenu un énorme marché de la drogue d’une valeur de 1,2 milliard de dollars. Sa taille et l’argent qu’elle a généré ont placé Silk Road dans le collimateur des forces de l’ordre, qui ont commencé une recherche pour découvrir l’identité de The Dread Pirate Roberts. Le nom, tiré de The Princess Bride, a été utilisé par Ulbricht alors qu’il dirigeait son empire commercial.

Ulbricht a été arrêté en 2013 et accusé de fraude informatique, de blanchiment d’argent et d’infractions liées aux drogues. Il a également été accusé d’avoir engagé des personnes pour tuer cinq utilisateurs de Silk Road pour avoir volé le site et avoir tenté de le faire chanter en révélant sa véritable identité, mais aucune preuve de meurtre n’a été trouvée.

Après avoir été reconnu coupable en 2015, Ulbricht a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, une punition que beaucoup pensent que le crime l’emporte de loin. Le Daily Beast note que Jan Slomp, le plus gros vendeur de drogue de Silk Road, a été condamné à dix ans, tandis que d’autres administrateurs du site ont été condamnés à une peine comprise entre 17 mois et six ans et demi.

Alors qu’Ulbricht admet avoir créé Silk Road, il prétend avoir transmis l’opération à quelqu’un d’autre, le laissant devenir un «bouc émissaire» pour cette personne. Un appel contre sa condamnation à perpétuité a été rejeté en 2017.

Il n’est pas certain que Trump accordera lagrace à Ulbricht, mais le soutien à la cause de ce dernier aurait augmenté parmi les proches du président.

Ni la Maison Blanche ni la famille d’Ulbricht n’ont commenté l’information.