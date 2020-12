Un seul Bitcoin vaut désormais plus de 20 000 $

Mercredi, le Bitcoin a dépassé le seuil de 20 000 dollars pour la première fois depuis son arrivée en 2009.

Le Bitcoin mercredi a dépassé le seuil de 20 000 dollars pour la première fois. C’est une étape majeure pour la cryptomonnaie volatile et qui pourrait être un tournant dans son parcours vers la pertinence grand public. Sera-ce le point culminant ou juste un tremplin ?

La cryptomonnaie a fait son apparition en 2009 et a été créée par un individu ou un groupe d’individus du nom de Satoshi Nakamoto. La véritable identité du fondateur de Bitcoin reste un mystère malgré de multiples enquêtes et de fausses déclarations.

Bitcoin était un inconnu pendant de nombreuses années, mais a commencé à apparaître sur le radar des passionnés du début au milieu des années 2010. Lorsque la valeur de Bitcoin a franchi la barre des 1000 dollars au début de 2017, tous les paris étaient ouverts. La crypto-monnaie a grimpé en flèche au cours des prochains mois et semblait destinée à briser le cap de 20 000 $.

En fin de compte, sa valeur a dépassé les 19 000 $ à la mi-décembre 2017 et c’est là que la tendance s’est inversée. Au cours de l’année suivante, la valeur de Bitcoin est tombée à près de 3000 dollars et il semblait que ce n’était guère plus qu’une mode de courte durée.

La résurgence de Bitcoin a commencé au début de 2019 et après quelques faux départs, sa valeur a recommencé à grimper. Au moment d’écrire ces lignes, un seul Bitcoin se négocie pour 20732,30 $. Certains pensent que 2021 pourrait être l’année de percée de Bitcoin et qu’elle pourrait potentiellement atteindre 100 000 dollars.