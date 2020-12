Discord : l’application prend désormais en charge le partage d’écran mobile

L’application de chat très populaire Discord obtient une fonctionnalité très demandée à partir d’aujourd’hui: le partage d’écran mobile.

L’une des fonctionnalités les plus populaires de Discord est son outil de partage d’écran. Ce n’est pas Twitch ou YouTube Live, mais pour partager votre gameplay avec des amis ou de mettre en place une session de visionnage de vidéos de groupe, cela est certainement utile. Heureusement, cela s’est encore amélioré: à partir de maintenant, les utilisateurs de Discord peuvent activer la fonction de partage d’écran de l’application sur les appareils Android.

Jusqu’à présent, le partage d’écran (et la fonction «Go Live» basée sur le serveur Discord) était exclusif à l’application de bureau Discord. Les versions Web et mobile de la plateforme ont été laissées en dehors de la boucle; probablement en raison de difficultés techniques.

Quelle que soit la raison de l’exclusivité PC de cette fonctionnalité, elle est enfin terminée maintenant. De toute évidence, il ne s’agit pas de la mise à jour la plus étonnante des fonctionnalités mobiles, mais elle pourrait encore avoir de la valeur pour certains utilisateurs.

Que vous essayiez de faire un peu de travail collaboratif en déplacement ou que vous souhaitiez simplement montrer votre jeu ou application mobile préféré à vos amis, cette nouvelle fonctionnalité peut s’avérer très utile dans certaines situations; en particulier pendant les fêtes de fin d’année où les réunions en personne sont activement découragées par les gouvernements mondiaux.

Il faudra encore un certain temps avant que les utilisateurs d’iOS aient accès au partage d’écran (cela devrait arriver en janvier), mais il sera déployé dans la journée au plus tard pour les fans du système d’exploitation mobile de Google. D’un point de vue fonctionnel, l’accès à la fonction n’est pas différent de celui sur le bureau: il vous suffit de rejoindre un appel vocal ou un canal et d’appuyer sur le bouton de partage d’écran.