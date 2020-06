Vivaldi pour ordinateur : des notes en pleine page et des menus à personnaliser

La nouvelle version du navigateur Vivaldi arrive avec de puissantes options de visualisation et d’édition dans le nouveau gestionnaire de notes.

Vivaldi Technologies a dévoilé Vivaldi 3.1 pour Windows, Mac et Linux. La sortie intervient 48 heures après la première mise à jour majeure de Vivaldi pour Android.

La version de bureau dévoile une mise à niveau majeure de sa fonctionnalité Notes existante sous la forme d’un outil Notes Manager complet. L’outil est désormais accessible via son propre onglet plein écran dans la fenêtre principale du navigateur (cliquez sur le lien dans la page d’accueil ou tapez vivaldi://notes/ dans la barre d’adresse du navigateur).

Auparavant, Notes prenait en charge la syntaxe Markdown et attachent automatiquement des captures d’écran à une note ainsi que l’adresse de la page web d’où est issu le texte. Notes Manager étend cet ensemble de fonctionnalités avec l’ajout d’un éditeur WYSIWYG visuel, complet avec une barre d’outils de formatage de texte, ce qui le rend approprié pour l’enregistrement de documents beaucoup plus volumineux.

L’éditeur prend désormais en charge les fonctions Rechercher (Ctrl + F) et Annuler / Rétablir (Ctrl + Z / Y), plus fournit un nombre de caractères et de mots. Les notes peuvent être synchronisées entre les appareils – protégés par un cryptage de bout en bout, via le compte Vivaldi de l’utilisateur.

Vivaldi a toujours été fier de la flexibilité du navigateur, et la version 3.1 voit cela étendu avec l’ajout de menus configurables. Personnalisés via «Paramètres> Apparence> Menu», les utilisateurs peuvent désormais réorganiser les éléments et ajouter et supprimer des options dans les menus selon les besoins.

La mise à jour est complétée par la promesse d' »améliorations de vitesse importantes », notamment des temps de démarrage plus rapides et une meilleure gestion de plusieurs onglets.

La mise à jour du bureau suit 48 heures après la sortie officielle de Vivaldi 3.1 pour Android, la première mise à jour majeure depuis que le navigateur mobile a fait son entrée officielle. Les utilisateurs ont la possibilité de définir un thème sombre pour le contenu Web ainsi que l’interface utilisateur. Sinon, c’est un cas de correction de bugs et de réglages sous le capot.

Les utilisateurs peuvent télécharger Vivaldi 3.1 pour Windows 32 bits et 64 bits, Mac et Linux. Vivaldi pour Android 3.1 est également disponible pour les appareils mobiles exécutant Android 5.0 ou version ultérieure.