Fleets : Twitter déploie sa fonctionnalité de « stories » en Inde

Après le Brésil et l’Italie, Twitter a annoncé que sa fonction Fleets serait bientôt disponible en Inde.

Twitter a annoncé mardi qu’il introduisait Fleets, sa version de Stories qui permet aux utilisateurs de publier du contenu éphémère sur son réseau social, en Inde. La société affirme qu’elle teste toujours la fonctionnalité, qui est également disponible pour les utilisateurs au Brésil et en Italie.

Les Fleets ne sont pas des histoires privées, mais c’est la façon dont Twitter permet aux utilisateurs de partager des choses qui sont moins accessibles au monde. De base, n’importe qui peut visiter le profil Twitter public de quelqu’un et afficher ses Fleets, qui, comme les Stories sur d’autres plateformes, se trouvent en haut de l’écran. Mais la fonction ne circulera pas sur le réseau Twitter, ne s’affichera pas dans la recherche ou les Moments, et cela ne peut pas être intégré sur un site Web tiers.

Namaste! Starting today, Fleets are coming to India. If you’re in India, check it out and let us know what you think! #FleetsFeedback 🇮🇳 pic.twitter.com/U6QiHynm1U — Kayvon Beykpour (@kayvz) June 9, 2020

L’Inde, deuxième marché Internet du monde, est un pays étranger clé pour plusieurs sociétés technologiques américaines. Twitter comptait environ 55 millions d’utilisateurs actifs en Inde au mois d’avril, selon la firme de renseignements mobiles App Annie. En comparaison, Facebook compte plus de 350 millions d’utilisateurs actifs par mois en Inde, et Google atteint une audience tout aussi large.

C’est la première fois depuis plusieurs années que Twitter apporte une fonctionnalité en temps opportun en Inde, ou fait quelque chose de remarquable sur ce marché, où sa plateforme a été critiquée pour ne pas avoir agi rapidement sur la propagation de la désinformation et des messages abusifs.

«L’Inde est important pour Twitter car c’est l’un de nos marchés d’audience les plus importants et les plus dynamiques au monde. Nous sommes ravis d’apporter l’expérience Fleets en Inde et d’en faire l’un des trois premiers pays au monde à découvrir ce nouveau produit », a déclaré Manish Maheshwari, directeur général de Twitter India, dans un communiqué.

« Lors du test en Inde, nous apprendrons comment l’ajout d’un nouveau mode de conversation change la façon dont les Indiens s’engagent sur Twitter. Il sera également intéressant de voir si cela amplifie davantage la diversité d’utilisation en permettant aux gens de partager ce qu’ils pensent d’une manière qui est légère », a-t-il ajouté.

Twitter est peut-être la dernière grande plateforme sociale à explorer les Stories, une fonctionnalité conceptualisée par Snapchat. Le format des Stories a depuis été reproduit par Instagram, Facebook, WhatsApp et YouTube. Spotify a également récemment annoncé qu’il testait une fonctionnalité de type Stories et même Skype, Match et Bumble se sont essayés.