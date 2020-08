Il transforme une Wii portable en Game Boy Color

Un fan, qui se fait appeler GingerOfMods, a transformé une Wii portable en Game Boy Color.

Nintendo fabrique des consoles portables depuis la sortie de la Game Boy, mais ce n’est qu’avec la Nintendo Switch que le géant nippon a eu sa première console de jeu véritablement portable et puissante. Naturellement, cela a amené certains fans inconditionnels de Nintendo à rêver de leurs consoles de salon préférées. Un de ces fans a décidé de prendre les choses en main et a modernisé une Wii authentique et légitime au format d’une Game Boy Color.

D’autres appareils prétendant être une Wii portable le font souvent en utilisant un téléphone Android ou un ordinateur à carte unique qui exécute simplement un émulateur Wii. Bien que cela puisse être un peu plus général, puisqu’il peut techniquement exécuter d’autres émulateurs de console, il y a encore quelque chose à dire lorsque vous entassez les pièces d’origine d’une console authentique dans un boitier différent.

Cela ne veut pas dire que GingerOfMods a simplement vidé une Wii, l’a mise dans un châssis de Game Boy. En fait, il a décidé d’imprimer en 3D le boîtier de la Game Boy afin de pouvoir personnaliser certains changements. On y trouve ainsi un écran IPS de 3,5 pouces en 480p, des manettes officielles de Nintendo Switch ainsi que certains boutons de la Nintendo DS Lite pour les commandes, le tout relié à une manette de GameCube.

Deux batteries 18650 Samsung ont été ajoutées pour offrir à la console une autonomie de 2 à 3 heures. Côté connectiques, la Wiiboy Color embarque un port USB-C et une prise jack. On retrouve aussi des gâchettes à l’arrière et un ventilateur à l’intérieur pour refroidir les composants.

Pour plus de confort, GingerOfMods a choisi d’ajouter la possibilité de la brancher sur le port USB d’une Wii authentique pour jouer à des jeux sur un téléviseur. Les jeux peuvent également être joués avec une manette Wii et un Nunchuck lorsque la Wiiboy Color est branchée sur une Wii.