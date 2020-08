La vente de comptes Fortnite volés fait le bonheur des hackers

Selon une étude, le marché noir des comptes Fortnite volés et revendus en ligne est estimé à un milliard de dollars annuels.

Une étude de Night Lion Security intitulé «The Fortnite Underground Cybercrime Economy» révèle que les pirates utilisent des outils de hacking automatisés capables de sonder 500 comptes Fortnite par seconde. Les systèmes vérifient si les informations d’identification des leaks précédentes sans rapport avec le jeu fonctionneront avec Fortnite. Malgré les avertissements de ne pas le faire, des millions de personnes réutilisent toujours les mêmes mots de passe sur plusieurs sites et services.

Certains comptes Fortnite ont des skins précieux, et ces comptes se vendent entre 200 $ et 250 $ chacun en moyenne, selon Vinny Troia, fondateur, chef de la recherche et de la stratégie de sécurité chez Night Lion Security. Bon nombre des comptes les plus précieux peuvent coûter des milliers de dollars.

« Pour certains comptes, ils ne peuvent pas répondre à la demande », a déclaré Troia. « Ils le revendent à des personnes souhaitant jouer au jeu avec ce compte. Peut-être que quelqu’un ne veut tout simplement pas dépenser 100 heures d’efforts pour y arriver. »

Epic Games affirme que la vente de comptes Fortnite est une violation de ses conditions d’utilisation et tente de les rendre aux propriétaires. La société utilise des protections telles que captcha, réputation IP, machine learning et technologie propriétaire pour bloquer les comptes volés, mais les pirates utilisent des astuces pour contourner ces systèmes; L’un d’eux a déclaré qu’il payait plus de 10 000 dollars par mois pour les services de rotation de proxy, et cela s’ajoute aux outils de vérification Fortnite qui peuvent coûter 2 000 dollars par mois pour une licence. C’est une profession coûteuse mais souvent lucrative, certains criminels gagnant 25 000 $ par semaine.

Les comptes volés sont vendus par lots sur des services tels que Telegram et Discord. Ceux-ci sont achetés par les propriétaires de sites Web peu recommandables, qui les vendent aux clients. Troia a déclaré qu’un vendeur gagnait 20 000 dollars par jour en vendant des comptes Fortnite.

Près des trois quarts des ventes d’un milliard de dollars du marché proviennent de quatre titres: Fortnite, Roblox, RuneScape et Minecraft, qui ont tous vu leur nombre de joueurs augmenter pendant le confinement.