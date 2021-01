RapidShare : les anciens opérateurs du site et avocat acquittés de violation du droit d’auteur

Après avoir fermé ses portes en 2015 sous la pression des titulaires de droits d’auteur, l’équipe du site ainsi que son avocat ont été acquittés de violation du droit d’auteur.

Après être devenu l’un des sites d’hébergement de fichiers les plus populaires sur Internet, RapidShare a fermé ses portes en 2015 sous la pression des titulaires de droits d’auteur. Trois ans plus tard, ses opérateurs et leur avocat font l’objet de poursuites pénales en Suisse, accusés de faciliter la violation massive du droit d’auteur. Tous les trois ont maintenant été acquittés.

En 2002, alors que Megaupload n’était qu’une étincelle dans l’œil de Kim Dotcom, le site d’hébergement de fichiers basé en Suisse était déjà en passe de devenir un géant de l’Internet. La plateforme offrait un moyen simple de stocker et de partager des fichiers avec d’autres et, par conséquent, est rapidement devenue populaire auprès des personnes cherchant à diffuser du contenu protégé. Cela a attiré l’attention négative de nombreux titulaires de droits d’auteur.

En tant que plateforme de services Internet, RapidShare a toujours insisté sur le fait qu’elle ne contrôlait pas le contenu mis en ligne par ses utilisateurs, une affirmation sur laquelle les tribunaux étaient parfois d’accord. Néanmoins, RapidShare a continué d’attirer la colère des groupes de détenteurs de droits d’auteur et s’est finalement retrouvé étiqueté par l’USTR comme un «marché notoire».

Au fur et à mesure que la pression augmentait, RapidShare a fait des efforts pour restreindre la capacité des utilisateurs à partager du contenu illégal, mais ce changement de modèle a fait des ravages sur le site. Le nombre de visiteurs a rapidement diminué car les clients ont choisi de fréquenter des plateformes plus libérales. En mars 2015, l’hébergeur de fichiers a décidé de fermer ses portes laissant des dizaines d’anciens salariés sans emploi.

Plus de trois ans après la fermeture du site, il est devenu clair que les opérateurs de RapidShare étaient toujours confrontés à un avenir incertain. Le fondateur du service, Christian Schmid, son épouse Alexandra et l’un de leurs anciens avocats ont été jugés par un tribunal pénal. Le procureur du tribunal de Zoug, en Suisse, a accusé le trio d’avoir contribué à la violation massive du droit d’auteur, exigeant des sanctions financières au nom des titulaires de droits d’auteur.

Compte tenu des énormes bénéfices réalisés par RapidShare (rien qu’en 2009, le dividende brut de RapidShare était de près de 53 millions de dollars aux taux actuels), le procureur a fait valoir que l’entreprise en bénéficiait aux dépens des sociétés de contenu. Les exploitants du site étaient en mesure de mettre un terme aux infractions, mais ont choisi de ne pas le faire, plaçant les revenus avant tout. En conséquence, le fondateur du site devrait à lui seul payer plus de 700 000 francs suisses, a-t-on soutenu.

Le tribunal suisse a certes pris son temps pour rendre son jugement, mais après une attente de deux ans et demi, le verdict est maintenant rendu. Le jugement complet n’est pas encore accessible au public, mais un résumé du journal suisse Tagblatt révèle que Christian et Alexandra Schmid (aujourd’hui 40 et 42 ans) et leur ancien avocat ont tous été reconnus non coupables.

L’avocat zurichois Andreas Meili, qui a défendu Alexandra Schimd dans l’affaire, a qualifié le résultat de «grande satisfaction» mais s’est dit préoccupé par les dépenses engagées par son client pour défendre l’affaire.

«Si vous êtes acquitté, vous avez droit à une compensation, et non l’inverse», a-t-il déclaré à Tablatt.

La question de savoir s’il y aura une opportunité d’aborder la question des coûts n’est pas claire actuellement, mais en tout état de cause, la question n’est peut-être pas encore terminée. Le procureur et les titulaires de droits d’auteur peuvent ne pas accepter le jugement du tribunal de Zoug et porter l’affaire en appel.

En tout état de cause, le procès ne semble pas avoir un effet énorme sur le niveau de vie des Schmid. En 2019, le couple a payé au bureau des faillites de Thurgovie environ 36 millions de francs suisses (40,5 millions de dollars) pour acquérir le château d’Eugensberg. Le château du XVIIIe siècle appartenait auparavant à l’entrepreneur et fraudeur reconnu coupable Rolf Erb et comprend onze chambres et cinq salles de bains.