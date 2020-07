Samsung Galaxy Tab S7 : fuite du design et des caractéristiques du lineup

Les prochaines versions de la Galaxy Tab S7 de Samsung se dévoilent dans une nouvelle fuite du design et des caractéristiques.

Les spécifications des Tab S7 et Tab S7 Plus encore non annoncées de Samsung ont été divulguées en ligne, ce qui nous donne une idée presque complète de ce à quoi s’attendre des prochaines tablettes de la société.

WinFuture rapporte que la grande différence entre la Tab S7 et la Tab S7 Plus réside dans les écrans. La S7 Plus aurait un écran OLED de 12,4 pouces avec une résolution de 2800 x 1752 et un capteur d’empreintes digitales intégré. La S7, quant à elle, aurait un écran LCD plus petit de 11 pouces 2560 x 1600 et un lecteur d’empreintes digitales placé sur le côté. Les deux écrans auraient un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

Ailleurs, les spécifications des deux tablettes sont très similaires. WinFuture dit qu’elles seront tous deux alimentées par le processeur Snapdragon 865 Plus de Qualcomm et comporteront deux caméras arrière, y compris un appareil photo principal de 13 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 5 mégapixels, tandis qu’à l’avant, les deux auront un capteur selfie de 8 mégapixels. caméra. Les modèles les moins chers embarqueraient 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il y aurait des modèles compatibles 5G en préparation.

Il est également fait mention de la prise en charge de «Wireless DeX». Avec, il serait possible de transmettre l’interface de Samsung vers un ordinateur ou un moniteur externe sans avoir besoin d’un câble. Les rumeurs d’une telle fonctionnalité existent depuis 2018, et avec la Galaxy Tab S7, cela pourrait devenir réalité.

Bien que la plupart de leurs spécifications soient similaires, la capacité de la batterie différerait entre la Tab S7 et la Tab S7 Plus. Le modèle Plus aurait une batterie plus grosse de 10 090 mAh, tandis que la Tab S7 classique aurait une batterie de 7 040 mAh. Les deux prendraient en charge la charge rapide jusqu’à 45W, bien que WinFuture note qu’elles ne peuvent être livrées qu’avec un chargeur 15W dans la boîte.

Ce n’est pas le premier aperçu que nous avons sur la prochaine tablette de Samsung. Plus tôt ce mois-ci, Evan Blass a partagé un certain nombre d’images de presse de la Tab S7, y compris son stylet S Pen et son couvercle de clavier. Mais cette dernière fuite semble laisser peu de place à Samsung pour surprendre le public, lorsque la nouvelle gamme de tablettes devrait être dévoilée aux côtés du Galaxy Note 20 le 5 août.