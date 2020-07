Qu’est-ce que OnlyFans et comment ça marche ?

OnlyFans, c’est quoi ? Découvrez la plateforme sociale où les influenceurs sont libres de publier le contenu qu’ils souhaitent.

OnlyFans est un terme dont vous avez probablement entendu parler cette année. Des vidéos torrides sur Twitter avec des liens vers le site au namecheck de Beyoncé sur le Savage Remix de Stefflon Don qui a vu le site croître de 15%.

Alors, quel est exactement OnlyFans? OnlyFans est une plateforme sociale basée sur le Web qui a été fondée en 2016 et appartient à Fenix International Limited (une entreprise qui préfère rester discrète). L’idée derrière la plate-forme était de créer un produit similaire à Instagram et Twitter, mais où les créateurs pouvaient gagner directement de la plate-forme.

Il existe deux types de comptes sur OnlyFans, les créateurs et les fans, que nous décrirons ci-dessous:

Les Fans

Quand on crée un compte OnlyFans, on devient fan par défaut mais peuvent choisir de mettre à niveau son compte en tant que créateur si on le souhaite.

Comme toute autre plateforme sociale, les fans ont la possibilité de visualiser le contenu de n’importe quel créateur et de s’abonner à autant qu’ils le souhaitent. S’abonner dans ce cas signifie payer les frais d’accès pour afficher le contenu.

Les frais d’abonnement varient d’un créateur à l’autre, donc si vous souhaitez suivre 10 créateurs, vous devrez payer les frais d’abonnement pour chacun d’eux séparément.

Certains créateurs ont du contenu gratuit, que les fans peuvent voir sans rien payer, cependant, pour une expérience plus immersive, les abonnés doivent payer pour accéder à la collection complète d’un créateur.

Les fans doivent vérifier leur âge (qui doit être supérieur à 18 ans) et ils doivent également télécharger les détails de leur carte bancaire pour leur permettre de s’abonner aux créateurs. Malheureusement, il n’y a pas de méthodes de paiement alternatives telles que PayPal ou M-Pesa.

Les frais d’abonnement peuvent être payés mensuellement ou annuellement et les fans peuvent annuler leur abonnement à tout créateur à tout moment.

Les créateurs

Les créateurs de OnlyFans doivent vérifier leur identité et leur âge en téléchargeant les documents pertinents. Les créateurs doivent également télécharger leurs coordonnées bancaires pour pouvoir prétendre à gagner. En raison de la vérification rigoureuse des antécédents de OnlyFans, la vérification pour les créateurs prend quelques jours.

Les créateurs peuvent partager des photos, des vidéos et même héberger des sessions en direct avec leurs fans. Il existe également une fonctionnalité de messagerie privée où les fans et les créateurs peuvent interagir directement, une fonctionnalité qui permet également aux fans de donner un pourboire aux créateurs pour du contenu supplémentaire qui peut ne pas être disponible pour tout le monde.

Les créateurs de OnlyFans peuvent facturer tout montant qu’ils souhaitent, le montant le plus bas autorisé sur la plateforme étant de 4,99 dollars pour un abonnement. Les créateurs gagnent directement de leurs abonnés, emportant 80% des frais d’abonnement et 20% sur la plateforme en tant que commission.

La plateforme verse les fonds aux créateurs tous les 7 jours à compter du jour du paiement. Donc, si un créateur obtient un nouveau fan le 8, les frais d’abonnement lui seront payés le 8.

Le contenu sur OnlyFans

Les créateurs de la plateforme insistent sur le fait que OnlyFans n’est pas un site porno, mais affirment plutôt que le site est destiné à être utilisé pour des tutoriels, des conseils, des photos en coulisses et des photos exclusives que les créateurs ne partagent qu’à quelques fans.

Cependant, les choses sont un peu différentes de ce que la plateforme prétend être. Un petit tour rapide sur OnlyFans et vous remarquerez que près de 100% du contenu actuellement sur le site est explicite d’une manière ou d’une autre.

La majorité des créateurs sont des stars du porno, des cam girls, des stars de la télé-réalité et des mondains qui utilisent les désirs de leurs fans pour se connecter avec eux comme un moyen de gagner leur vie. Malgré tout cela, la plate-forme a connu une croissance exponentielle avec un nombre enregistré d’environ 150 000 nouveaux utilisateurs chaque jour en mars 2020.