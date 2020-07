Google Play Pass se développe en dehors des États-Unis

Google Play Pass, le service sur abonnement de Google pour les appareils mobiles, se développe en dehors des États-Unis.

Google Play Pass, le service d’abonnement de Google qui vous donne accès à des centaines de jeux et d’applications Android sans publicité ni achats intégrés, se déploie dans neuf nouveaux pays cette semaine, a annoncé la société aujourd’hui. Le service n’était disponible qu’aux États-Unis depuis son lancement en septembre, mais il sera bientôt disponible pour les utilisateurs d’Android en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni.

Google déploie également une nouvelle option d’abonnement annuel pour Play Pass qui vous offre une belle remise si vous choisissez de payer pendant 12 mois à l’avance. Le Play Pass coûte généralement 4,99 dollars par mois, mais le nouvel abonnement annuel coûtera 29,99 dollars aux États-Unis. Ce prix sape également Apple Arcade, un service d’abonnement aux applications d’Apple qui ne propose que des jeux et coûte 49,99 $ par an. (Bien qu’Apple Arcade soit également disponible pour 4,99 $ par mois.) Vous devriez voir le nouvel abonnement annuel pour Play Pass cette semaine, et il sera disponible sur tous les marchés où Play Pass est disponible. Dans l’hexagone, le coût mensuel sera de 4,99 euros ou 29,99 euros si vous choisissez un abonnement annuel.

La société a également déclaré avoir ajouté «plus de 150 nouveaux titres» à Play Pass au cours des derniers mois, y compris Sonic the Hedgehog, et il y a maintenant plus de 500 titres sur le service. Une «série» de nouveaux titres devrait être diffusée sur Play Pass plus tard cette année, ce qui pourrait l’aider à mieux rivaliser avec Apple Arcade et ses exclusivités.