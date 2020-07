Oculus: une image publiée sur Twitter révèle le nouveau casque VR

Des images et des rendus officiels du successeur de l’Oculus Quest ont été divulgués en ligne.

Des clichés et des rendus officiels du successeur de l’Oculus Quest ont été publiés sur le web. Les images représentent un appareil sensiblement plus petit et apparemment plus confortable également. Il est aussi un peu plus élégant, Oculus essaie-t-il de sortir du marché des premiers utilisateurs et de se généraliser au près du grand public ?

L’Oculus Quest est le cheval de Troie de la société. Il a d’abord été commercialisé comme un casque autonome, le premier au prix de 450 € à éviter le besoin d’être branché sur un PC pour fonctionner. Un peu de temps après la sortie de l’appareil, cependant, Oculus a ajouté la possibilité de le brancher sur un PC pour l’exécuter également comme un Rift. Cela, et le suivi des gestes innovant, en ont fait un appareil polyvalent. Oculus l’appelle désormais le casque «tout-en-un».

Le nouvel appareil n’est pas totalement inattendu: il y a eu plusieurs annonces non officielles, et il est logique pour Oculus de mettre à jour l’appareil en se concentrant sur les fonctionnalités avec lesquelles il a rencontré un succès inattendu sur le premier Quest.

Bloomberg a rapporté en mai que l’appareil était un raffinement, pas une mise à jour. Ses dimensions et son poids doivent être réduits de 10 à 15% pour le rendre plus confortable. Le taux de rafraîchissement de l’écran pourrait également être augmenté à 90 Hz ou 120 Hz, par rapport aux 72 Hz auxquels il fonctionne actuellement. Cependant, étant donné que le hardware interne ne devrait pas changer radicalement, il pourrait avoir du mal à exécuter certains jeux à des fréquences d’images aussi élevées.

Les sources anonymes de Bloomberg ont déclaré que l’appareil devait sortir cette saison des vacances mais a été repoussé à l’année prochaine en raison du coronavirus. Un article plus récent du Nikkei Asian Review a suggéré que l’appareil pourrait bientôt entrer en production de masse.

Il est curieux que le nouvel appareil soit blanc et non noir. Le seul appareil blanc précédent d’Oculus était l’Oculus Go, un appareil autonome autour des 200 euros qu’ils ont fini par arrêter de produire afin de se concentrer sur le Quest.