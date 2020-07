Afin de contourner les droits d’importation du pays, Apple fabrique maintenant l’iPhone 11 en Inde.

Le ministre indien du commerce et de l’industrie, Piyush Goyal, a confirmé des informations selon lesquelles Apple fabriquait l’iPhone 11 en Inde. De cette façon, Apple a réduit sa dépendance à l’égard de la Chine et peut contourner les droits d’importation de l’Inde.

« Apple va transférer la production de masse d’iPhone de la Chine vers l’Inde. Une autre grande réussite du Make in India, qui crée de nombreux emplois » a écrit Piyush Goyal sur son compte Twitter.

Apple souhaite produire des appareils en Inde depuis plusieurs années. Selon TechCrunch, ils n’avaient pas été en mesure de trouver un fabricant local capable de répondre à leurs normes de qualité strictes, ils ont donc dû attendre la construction de nouvelles chaînes de montage. En 2017, Wistron a commencé à produire les produits phares des années précédentes en Inde pour les vendre en tant qu’appareils à petit budget, mais à partir de ce mois-ci, Foxconn a été en mesure de produire l’iPhone 11 dans son usine près de Chennai. On pense que le premier lot a déjà été expédié aux détaillants à proximité.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé en février qu’Apple lancerait une vitrine en ligne mise à jour en Inde dans les prochains mois et ouvrirait des magasins physiques l’année prochaine. Récemment, les fabricants d’Apple Foxconn et Pegatron ont tous deux annoncé leur intention d’investir dans leurs installations indiennes. L’Inde est le deuxième marché mondial des smartphones et un marché beaucoup plus éloigné de la saturation que l’Amérique ou la Chine.

Il reste cependant une question clé. Apple n’aura plus à payer de taxe à l’importation, qui s’élevait à 20%. Bien que la fabrication en Inde soit probablement plus chère que la fabrication en Chine, Apple économisera toujours une fortune. Vont-ils transmettre ces économies aux consommateurs et leur accorder un rabais, ou vont-ils élargir leurs marges bénéficiaires?