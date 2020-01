Apple fait l’acquisition de la société d’intelligence artificielle Xnor.ai pour un montant de 200 millions de dollars.

La dernière acquisition d’Apple est Xnor.ai, une startup basée à Seattle qui se concentre sur les outils d’apprentissage automatique à faible consommation. Selon GeekWire, l’accord est évalué à environ 200 millions de dollars et comprend un accord pour déplacer les employés de Xnor.ai vers les bureaux d’Apple à Seattle.

Il n’y a aucune confirmation officielle à ce stade autre qu’une déclaration générique offerte à CNBC, où un porte-parole d’Apple dit que la société « achète de petites sociétés technologiques de temps en temps et que nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans ».

Il est possible que le géant de Cupertino s’intéresse aux outils de machine learning et de reconnaissance d’image de Xnor.ai qui peuvent s’exécuter localement par opposition aux solutions basées sur le cloud. Les principaux avantages escomptés sont des coûts réduits et une confidentialité accrue, car ils n’ont pas besoin d’une connexion Internet, sans oublier qu’ils peuvent fonctionner sur de petites cellules solaires.

Cela s’intégrerait parfaitement dans les efforts d’Apple Core ML 3 pour fournir aux développeurs iOS et macOS des outils d’apprentissage automatique pour les scénarios de calcul informatique qui nécessitent des choses comme la détection d’objets et de sons. Xnor.ai est une entreprise relativement nouvelle, mais aussi une spin-off de l’Allen Institute for AI qui a levé environ 14,6 millions de dollars depuis 2017 auprès du Madrona Venture Group de Seattle.

Alors que le nom Xnor.ai pourrait ne va probablement rien dire pour de nombreuses personnes, la société fournissait la fonctionnalité de détection de personnes sur l’appareil de Wyze jusqu’à récemment, lorsque ces derniers ont annoncé la résiliation de leur accord.