D’après un sondage, de plus en plus de joueurs sur PC se tournent vers les processeurs AMD pour équiper leurs machines.

Nous entendons des nouvelles d’AMD éroder la part de marché des processeurs Intel depuis un certain temps, et maintenant un autre rapport suggère que AMD rattrape son rival. Selon les résultats d’une enquête, 41% des participants utilisent désormais les processeurs AMD.

Le rapport provient de Jon Peddie Research, en partenariat avec Antikythera Intelligence and Research, et le site Web de Wccftech. Il a interrogé les visiteurs du site, posant des questions sur les cartes graphiques, les processeurs, les cartes mères et la réalité virtuelle.

L’enquête d’octobre 2019 a compté 4477 participants, produisant 143264 réponses. Vous pouvez lire le rapport complet de 55 pages ici, mais, comme il s’adresse à ceux de l’industrie, vous devrez remettre 9 000 $.

Wccftech a révélé un fait intéressant au sujet des résultats de l’enquête: 41% des participants ont des processeurs AMD dans leurs systèmes. La société sera sans aucun doute ravie de la voir rattraper Intel après des années dans l’ombre de Chipzilla, bien que nous ayons déjà vu de nombreux indicateurs que la marée a récemment changé.

La fortune d’AMD a commencé à changer après l’arrivée de son architecture zen il y a deux ans. La part de marché de la société a augmenté chaque trimestre depuis le deuxième trimestre 2017, et ses processeurs continuent de dominer la liste des processeurs les plus vendus d’Amazon aux États-Unis, occupant neuf des dix premières places. Nous avons également vu une autre enquête en novembre montrant que 60% des Européens préféraient les processeurs AMD aux processeurs Intel, soit une augmentation de 50% par rapport aux deux années précédentes

L’un des domaines où les processeurs d’AMD ne se portent pas aussi bien est le Steam Hardware Survey. Ses processeurs ne sont utilisés que par 16% des participants, loin derrière les 84% d’Intel, et le nombre d’utilisateurs a diminué de 3,39% entre novembre et décembre après des mois de croissance.

Avec le lancement prévu de processeurs de bureau Ryzen 4000 au second semestre 2020, l’avenir s’annonce prometteur pour AMD.